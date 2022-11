"Rolnik szuka żony 9": Sylwia wystąpi w "Hotelu Paradise"?! "Będę miała już wprawę"

Inga Bartnikowska zrobiła furorę swoim wejściem do "Hotelu Paradise". Widzowie bardzo szybko okrzyknęli ją "najpiękniejszą uczestniczką wszystkich edycji". Internauci nie kryją swojej ciekawości, dlaczego atrakcyjna blondynka wybrała udział w "Hotelu Paradise" a nie chciała zgłosić się do "Love Island". Inga w mocnych słowach podsumowała miłosne show Polsatu. Jednak czy argumenty, które podała na korzyść "Hotelu Paradise" nie przysporzą jej kłopotów? Zobaczcie, co powiedziała. Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria chce wygryźć Klaudię El Dursi z programu. Zabrała głos Dlaczego "Hotel Paradise" a nie "Love Island"? Inga wyjaśnia " Hotel Paradise " i " Love Island " to obok "Rolnik szuka żony" - najpopularniejsze programy randkowe w polskiej telewizji. W obu formatach uczestnicy poszukują miłości. Jednak w "Love Island" w dużej mierze to widzowie decydują o tym, kto przejdzie do kolejnego odcinka. W programie liczy się miłość i prawdziwe mocne uczucia. Para, która ma najmniejsze szanse na to, by po programie ich związek przetrwał, wraca do domu. Z kolei w "Hotelu Paradise" wszystkie chwyty są dozwolone, a uczestnicy podczas "rajskich rozdań" sami decydują o tym, kogo posyłają do domu. Często również nieprzewidywalne zasady programu eliminują uczestników, jak np. w przypadku Natki czy Launo, która musiała pożegnać się z programem przez Michała . Tutaj oprócz uczuć liczy się również intryga i chęć zdobycia ogromnych pieniędzy. Inga Bartnikowska bardzo szybko została okrzyknięta " najpiękniejszą dziewczyną ze wszystkich edycji" . Uczestniczka zrobiła wrażenie nie tylko na kolegach z programu ale również na widzach, którzy...