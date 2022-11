"Rolnik szuka żony 9": Michał odesłał do domu jedną z kandydatek

Wygląda na to, że Józefowi nie uda się odnaleźć miłości w " Rolnik szuka żony ". Rolnik deklarował, że chciałby się zakochać, jednak jak twierdzi "nie ma tych motylków". Z pobytu na gospodarstwie zrezygnowały dwie uczestniczki, Apolonia oraz Grażyna. Ewa z kolei była gotowa się zaangażować, jednak rolnik nie dał kobiecie szans na dalsze pielęgnowanie relacji i odesłał ją do domu! Jak zareagowała Ewa? Zobaczcie, co wydarzyło się w ostatnim odcinku. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Internauci są wściekli na Józefa i jego kandydatki! "Uciekajcie od niego wszystkie!" "Rolnik szuka żony": Józef odtrącił uczucia Ewy Losy uczestników na gospodarstwie Józefa nie potoczyły się tak, jakby sobie to wymarzył. Niestety z dalszego udziału w "Rolnik szuka żony" zrezygnowały Apolonia i Grażyna: My żeśmy sobie z Józkiem na randce powiedzieli, co chcieliśmy i kategorycznie stwierdziłam, że dzisiaj wracam do domu, a kto zostaje to życzę mu szczęścia. (...) Zorientowałam się, że to nie jest dla mnie mężczyzna. - podsumowała Apolonia i dodała, że nie zależy jej na wspólnej zabawie, a zbudowaniu prawdziwego związku. Józef czuł się rozżalony i uważa, że Apolonia powinna go poinformować o swoim podejściu dużo wcześniej. Niestety Grażyna również zdecydowała się opuścić gospodarstwo. Nie czuła ze strony Józefa wystarczającego zainteresowania. - Wiesz, chciałabym Ci podziękować bardzo. Myślałam, że jakoś to będzie wszystko inaczej, trudno życzę ci dużo szczęścia. - Nie ma sensu dłużej tego przeciągać, jak nie ma na początku tego czegoś to potem się to już nie pojawi. Jedynie Ewa starała się pocieszyć Józefa, niestety jednostronne...