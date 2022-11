"Rolnik szuka żony 9": Klaudia szykuje się do ślubu?! "Jeszcze chwilka, jeszcze moment" napisała w sieci

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała wyjątkowe zdjęcie i udowodniła, że ma do siebie ogromny dystans. Uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki zdradziła, co działo się w jej domu podczas nagrań programu, a przy okazji w żartobliwy sposób odniosła się do komentarzy, że jej kandydaci musieli ciężko pracować. Musicie zobaczyć to zdjęcie! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" pokazała zabawne zdjęcie Elżbieta jest jedną z uczestniczek ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i wzbudza ogromne emocje wśród widzów programu. Fani hitu TVP kibicują rolniczce, ale w sieci pojawiło się również s poro krytycznych wpisów. Internauci zarzucają Elżbiecie, że traktuje swoich kandydatów jak pracowników i zleca im za dużo zadań. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" w jednym z wpisów na Instagramie zdradziła jednak, że w ogóle nie przejmuje się hejterami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" Jaka naprawdę jest Elżbieta? Reżyser programu nie ma wątpliwości! Teraz Elżbieta znów udowodniła, że nie przejmuje się krytycznymi uwagami i śmieje się z zarzutów, że jej kandydaci ciężko pracowali w jej domu. Rolniczka podczas relacji na InstaStories pokazała wyjątkowe zdjęcia, które zostało wykonane w trakcie nagrań programu. Elżbieta zdradziła, że w jej gospodarsiwe do pracy wzięła się nawet ekipa, która nagrywała "Rolnik szuka żony"! Kiedy 1 odpadł i dwóch to za mało, więc pomaga im ekipa nagrywająca 😂😂😂😂😂😂 Czy jestem zbyt wymagająca? - napisała Elżbieta. Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Elżbieta wybierze Marka, a on szybko wycofa się z relacji? Zaskakujące komentarze...