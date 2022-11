Elżbieta z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 8. edycji. W ostatnim odcinku kobieta zadeklarowała, że jeszcze nie wie, którego z kandydatów wybierze, a tymczasem jej bliscy byli innego zdania i mówili wprost, że ma jednego faworyta. To samo sugerują widzowie i w mediach społecznościowych piszą, że Elżbieta wybierze Marka. Niestety internauci nie wróżą im długiej relacji. Wszystko przez słowa Marka! Sprawdźcie szczegóły! "Rolnik szuka żony 8": Elżbieta wybierze Marka? Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zasłynęła w programie jako jedyna rolniczka, która w każdym odcinku miała przygotowane zadania dla swoich kandydatów . Mężczyźni, którzy przyjechali do jej gospodarstwa mieli okazję zobaczyć, jak faktycznie wygląda życie na wsi i trzeba przyznać, że łatwo nie było, a jako pierwszy do domu odjechał Ryszard! Z kolei w ostatnim odcinku Elżbieta wybrała się na randkę z Markiem i wróciła z niej oczarowana swoim faworytem, choć przed kamerami deklarowała, że nie podjęła jeszcze decyzji. Tymczasem w mediach społecznościowych widzowie komentują zachowanie Elżbiety i piszą wprost, że najprawdopodobniej wybierze Marka: - Weźmie Marka bo czaruś, ale po tygodniu już się rozejdą bo to dwa dominujące charaktery - Stasiu niestety, choć sympatyczny i stateczny pewnie odpadnie. Górę weźmie pewność siebie i dobry bajer. - Ela zapatrzona w Marka i było to wiadome od samego początku, bardziej jej typ Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Widzowie żartują z Bogusi i Krzysztofa: "Po czerwonej linii nie ma śladu" Niestety internauci nie wróżą przyszłości relacji Elżbiety i Marka z "Rolnik szuka żony" 8, a wszystko przez słowa kandydata...