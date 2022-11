"Rolnik szuka żony 9": Klaudia zabrała wybranka do świątyni. "To na pewno jest zauroczenie"

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" 8 opublikowała w relacji na Instastory zdjęcie z wyjazdu i okazuje się, że u jej boku nie ma Marka, ale za to jest inny kandydat, który odwiedził gospodarstwo rolniczki. Czy to oznacza, że Elżbieta i Marek jednak nie są razem? Jak wiadomo taki sceniariusz fani programu przewidują już od dawna. Zobaczcie, z kim pozuje Elżbieta z "Rolnik szuka żony"! Elżbieta i Marek z "Rolnik szuka żony" 8 jednak nie są parą? Elżbieta z "Rolnik szuka żony" do końca trzymała widzów w niepewności i twierdziła, że nie wie, którego z dwóch kandydatów wybierze. Ostatecznie podjęła decyzję i wybrała Marka , który już podczas pierwszego spotkania ją oczarował i szybko stał się faworytem. Widzowie nie mieli wątpliwości, że wybierze właśnie Marka, choć wiele osób pisało, że do dłuższej relacji idealny byłby Stanisław. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta wybiera Marka! "Taki facet z moich marzeń. Wizualnie..." Tymczasem Elżbieta właśnie opublikowała nowe zdjęcie na Instastory i pozuje na nim u boku... Stanisława. Razem prezentują się rewelacyjnie i widać, że doskonale czują się w swoim towarzystwie. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak para, a jaka jest prawda? Elżbieta z "Rolnik szuka żony" pisze wprost, że się przyjaźnią, ale do wpisu dodała dwa serca. Czyżby jednak łączyło ich coś więcej? To, że kogoś nie wybraliśmy w programie nie znaczy, że nie możemy się przyjaźnić Elżbieta stała się najbardziej wymagającą uczestniczką 8. edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka niemal w każdym odcinku miała przygotowane zadania dla kandydatów, które wcale nie były łatwe, a jej przyniosły ostrą krytykę w sieci. 19 grudnia w finałowym odcinku...