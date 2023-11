1 z 6

W 11. odcinku programu "Rolnik szuka żony 5" byliśmy świadkami zaskakujących zwrotów akcji. Na naszych oczach doszło nawet do... zaręczyn! Niestety, nie wszystkie pary miały tyle szczęścia co Agata i Łukasz. Dwie z nich rozstały się w dość ponurych nastrojach. Co z pozostałymi uczestnikami? Czy między nimi narodziło się uczucie? A może pojawiły się wątpliwości? Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, co dokładnie działo się w 11. odcinku "Rolnik szuka żony 5"!

