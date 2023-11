Internauci są bardzo zaskoczeni wyborem Marka. Wydaje się, że Olga jest jego zupełnym przeciwieństwem. Pamiętacie na przykład ich randkę? Olga stwierdziła wtedy, że kocha podróżować i wie czego chce. A Marek odpowiedział:

Po co gdzieś wyjeżdżać, skoro wszędzie jest to samo, a mur to mur, beton to beton...