Z kim Jessica mogłaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"? Odpowiedź byłej uczestniczki show o rolnikach może zaskakiwać ;)

Jessica zdradziła również, jaki jest jej wymarzony typ mężczyzny!

Nie mam swojego wymarzonego typa mężczyzny. Jak mi się spodoba, będzie się z nim fajnie rozmawiało, będzie fajny i przystojny, to już się widzi w trakcie tej rozmowy czy jak pójdzie sobie chodnikiem. Wtedy to ja już stwierdzę czy tak czy nie. Nie ważne czy to rolnik czy biznesmen. Ważne, żeby był normalny, ładny i żeby był ogarnięty przyszłościowo, żeby miał jakieś tam... wszystko poukładane- przyznała w wywiadzie.