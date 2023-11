10 z 11

Marek Ostrowski lat 46 woj. zachodniopomorskie

Jest technikiem obróbki skrawaniem. Po zakończeniu nauki rozpoczął pracę w zakładach w Barlinku, a później przeszedł do firmy Exbud i pracował tez za granicą. Po latach pracy zauważył, że nie ma własnej rodziny. Niestety ciężko mu było kogoś poznać, najlepszy czas spędził za granicą, w pracy i teraz większość kobiet w jego wieku miała już partnerów, rodziny. Teraz chce to nadrobić.

Marek ma krótkie blond włosy, niebieskie oczy i 182 cm wzrostu. Zawsze interesował się sportem i dbał o swój wygląd, jest więc dobrze zbudowany, ale szczupły. Zawsze myśli optymistycznie, nie lubi się zamartwiać, ale jest też realistą.

Jego mocną stroną jest to, że bardzo szybko się uczy. Jest ambitny, postanowił sam zrobić wykończeniówkę w swoim domu i chociaż nigdy się tym nie interesował, dużo czytał, oglądał programy i mu się udało.

Umie przyznać się do błędu, nie uważa, że jest idealny. Jeśli chodzi o nawiązywanie nowych kontaktów to wychodzi mu to średnio, zwłaszcza z kobietami. Kiedy widzi, że nie ma wspólnych tematów, zamyka się w sobie i krępuje.

Hobby Marka:

Jego pasją, poza rolnictwem, jest sport. Dużo ćwiczy, jeździ rowerem, pływa, spędza czas na świeżym powietrzu. Gra w ping-ponga, w piłkę nożną, robi to, na co akurat ma ochotę. Interesuje się sprzętem rolniczym, naprawia go, majsterkuje, dba aby był czysty i sprawny po każdym sezonie i czekał gotowy na sezon kolejny.

Marek mieszka z mamą Krystyną. To wyłącznie jej zawdzięcza to, kim teraz jest. Marek ma jeszcze czwórkę rodzeństwa. Był w jednym poważnym związku, który zakończył się rok temu, a trwał ponad pół roku.

Jakiej kobiety szuka Marek? Nie ma jakiegoś ideału, liczy się bardziej wnętrze, ale chyba nie chciałby żeby była gruba. Chciałby, aby lubiła rozmawiać i nie miała tajemnic. Nie chciałby też aby była uparta. On lubi sport i cieszyłby się gdyby dziewczyna podzielała jego pasję – lubiła spacery, aktywność, rowery.

Dziewczyna Marka nie może palić, pić. Ale nie przekreśla osób innego wyznania.