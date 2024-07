Kiedy i gdzie Rolnik szuka żony 3? Już 27 marca o 21.30 w Wielkanoc, TVP1 wyemituje pilotowy odcinek trzeciego sezonu programu "Rolnik szuka żony". A co będzie się działo w pierwszym odcinku? Widzowie poznają w nim 10 bohaterów - ośmiu panów i dwie panie. To znowu rewolucja w programie, bo w poprzedniej edycji wprowadzono jedną rolniczkę do programu, teraz będą dwie. Tych, którzy po pierwszym odcinku dostaną najwięcej listów od potencjalnych kandydatów i kandydatek, zobaczymy w show, które będzie kręcić się przez lato, a premierowe odcinki zobaczymy we wrześniu. Gospodynią Rolnik szuka żony jest Marta Manowska. Czy nowi bohaterowie spodobają się widzom i program nadal będzie jednym z najlepiej oglądanych w polskiej telewizji? O tym przekonamy się za kilka miesięcy

Będziecie oglądać?

AKTUALIZACJA:

Zobaczcie wszystkich uczestników trzeciej edycji programu! Kim są? Czym się zajmują? Jak wyglądają? Jak do nich napisać?

Ania i Grzegorz są parą dzięki programowi Rolnik szuka żony 2.

Agnieszka i Robert w kwietniu biorą ślub, a poznali się na planie programu Rolnik szuka żony 2.

Parą też są Łukasz i Marta z Rolnik szuka żony.