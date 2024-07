1 z 11

Wczoraj wieczoerm, po 8. odcinku z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Dominika Gwit i Żora Koroliow. Para zatańczyła w show, aż trzy tańce. Nie brakowało zaskakujących i wzruszających momentów. W pierwszy swój taniec Dominika zadedykowała swojemu ukochanemu Wojtkowi. Po zejściu z parkietu podbiegła do niego i wzruszona zaczęła go całować w usta.

Polecamy: Dominika Gwit zostanie jurorką w „Curvy Supermodel’’? TYLKO U NAS gwiazda komentuje doniesienia mediów

Dominika i Żora tańczyli do piosenki z filmu Blues Brothers - Everybody Needs Somebody. Dominika Gwit energią rozsadzała studio. Wirowała na parkiecie w salsie, ale Beata Tyszkiewicz nadal była dla niej surowa.

Pantonima bardzo fajny pomysł. Ale gdyby nie orkiestra Tomka Szymusia i te wspaniałe głosy to by się wam trudno tańczyło - oceniała Beata Tyszkiewicz.

Jak sobie radziła i jak wygladała Dominika Gwit w 8. odcinku TzG, zobaczcie w naszej galerii. Były też podnoszenia!

Zobacz także: To był niesamowity odcinek "Tańca z gwiazdami", ale ktoś musiał odpaść... Tylko czemu oni!