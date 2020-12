Oto zwycięzca "The Voice of Poland" 2020! Krystian Ochman wygrał 11. edycję programu

11. edycja "The Voice of Poland" dobiegła końca! W wielkim finale walczyli: Anna Gąsienica-Byrcyn, Adam Kalinowski, Jędrzej Skiba oraz Krystian Ochman. Wygranym 11. edycji okazał się Krystian Ochman!

Zwycięzca wygrał 50 tys. zł i otrzymał propozycję kontraktu fonograficznego z wytwórnią muzyczną oraz tytuł „Najlepszego głosu w Polsce”!

Co działo się podczas finału 11. edycji "The Voice of Poland"?

Podczas wielkiego finału wszyscy finaliści czyli Anna, Adam, Jędrzej i Krystian pojawili się na scenie, śpiewając wspólnie „Lubię wracać tam gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego. Tradycyjnie już każdy finalista oprócz występu solowego pojawił się na scenie ze swoim trenerem.

Ania Gąsienica-Byrcyn zaśpiewała razem z Edytą Górniak piosenkę Adele – „Rolling in the deep”. Z kolei sama wykonała utwór: "One night only" Jennifer Hudson. Urszula Dudziak wprost powiedziała "na tym etapie już nie oceniamy, ale się zachwycamy".

Adam Kalinowski na scenie pojawił się razem z Tomsonem i Baronem śpiewając „Drive” zespołu Incubus. Następnie samodzielnie wystąpił z piosenką "Still got the blues" Gary'ego Morre'a.

Adasiu to przyjemność słuchać ciebie. Niesamowite wrażenia. – powiedziała Edyta Górniak.

Z kolei Krystian Ochman i Michał Szpak zachwycili utworem "A Mi Manera". To był bardzo spektakularny występ. Solo Krystian zaśpiewał "Frozen" Madonny. Jurorzy nie mogli wyjść z podziwu dla jego występu, co wyrazili słowami:

Jesteś tak oryginalny – powiedział Baron, a Edyta Górniak dodała: Bardzo Ci dziękuję, że zgłosiłeś się do tego programu. Masz osobowość sceniczną. Wciągasz mnie pod wodę w piękny sposób

Potem przyszedł czas na kolejny duet, który stworzyli: Jędrzej Skiba i Urszula Dudziak. Zmierzyli się z utworem "Virtual Insanity" Jamiroquai, a Jędrzej samodzielnie wystąpił z hitem "All I want" Kodaline.

Posługiwanie się głosem w sposób, w jaki Ty to robisz jest świetne. – powiedział Michał Szpak. Edyta Górniak dodała: To był najpiękniejszy Twój występ w całej edycji.

Jako pierwszy z finału odpadł Jędrek, potem przyszedł czas na Annę, a decyzją widzów zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland" okazał się Krystian Ochman!

W finale walka między Adamem a Krystianem była bardzo zacięta. Obaj na scenie pokazali doskonałe występy.