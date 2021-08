Nathalia z "Hotelu Paradise" i Maciek z "Love Island" są parą!? Miało ich zdradzić to zdjęcie

W "Hotelu Paradise" nic nie jest oczywiste. Doskonale przekonaliśmy się o tym wczoraj, podczas rajskiego rozdania. Każdy myślał, że program opuści tylko jedna osoba, ale okazało się, że z show odpadły aż dwie! Decyzją Adama była to Lexi. Sandra, która została singielką w wyniku przegranej konkurencji i miała za zadanie wyeliminować jeszcze jednego uczestnika, postawiła na Olę. W ten sposób z "Hotelem Paradise" pożegnały się Ola i Lexi. Fani nie są zachwyceni! Ola wróci do show? O ile Lexi palił się grunt pod nogami od początku tygodnia i było raczej pewne, że to ona opuści show, to odejście Oli mocno zaskoczyło widzów. Sandra wyeliminowała uczestniczkę, bo jak twierdziła, miała z nią najmniejszy kontakt. Ola nie miała pretensji do koleżanki, a w rozmowie z Lexi, kiedy opuszczały wyspę, zdradziła tajemniczo, że ma przeczucie, że wróci do show! Mam nadzieję, że rychło. Czuję w kościach, że jeszcze tu wrócę - powiedziała z uśmiechem. Czyżby szykował się wielki twist, o którym wie tylko Ola i produkcja? Tymczasem wielkie wątpliwości ma Adam, który nie wie, co ze sobą zrobić. W programie obiecywał, że kiedy Ola odpadnie, on solidarnie opuści show. Jednak według regulaminu musiał zostać jeszcze jedną noc w "Hotelu Paradise". Jaką podejmie decyzję? O tym przekonamy się w poniedziałek! Komentarze po odejściu Oli! Odejście Oli wzbudziło wielką sensację wśród fanów show. Jedni się cieszą, bo uważają, że Ola była zbyt pewna siebie. Dobrze że wreszcie ta Ola odpadła - pewność siebie ją zjadła i uważam że to dlatego Sandra ją wybrała Zgubiła ją pewność siebie. Niepotrzebnie mówiła że jest ,,pewniakiem,, - czytamy wśród komentarzy fanów show. Inni zapowiedzieli, że nie...