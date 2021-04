Nathalia i Kamil z "Hotelu Paradise" są po ślubie? Dotarliśmy do zdjęć!

Ostatnio w mediach pojawiły się komentarze, które wstrząsnęły fanami "Hotelu Paradise". Internauci uważają, że Nathalia, która jest uczestniczką 3. edycji kontrowersyjnego show, przyszła do programu będąc już w związku, i to z Kamilem, który wystąpił w "Hotelu Paradise 2"! Czyżby dziewczyna faktycznie wszystkich chciała oszukać, a jej relacja z Marcinem, z którym przespała się na oczach kamer i widzów, była udawana? Postanowiliśmy poszperać nieco głębiej i... dotarliśmy do zdjęć, na których Nathalia jest w czułych objęciach z Kamilem, i to w sukni ślubnej!

Nathalia z "Hotelu Paradise 3" wzięła ślub w z Kamilem?

Kiedy Nathalia pojawiła się w "Hotelu Paradise 3", Marcin od razu stracił dla niej głowę, a tych dwoje szybko stworzyło jedną z najsilniejszych par w programie, która podbiła serca widzów. Ostatnio jednak wiele się pozmieniało - w rajskim hotelu pojawiła się Kara, a zachowanie Marcina sprawiło, że naraził się swoim fanom. Nieoczekiwanie również internauci dotarli do informacji, które miałyby wskazywać na to, że idąc do programu Nathalia wcale nie była singielką.

- Na Twitterze są jeszcze zdjęcia Nathalia jest w związku podczas kręcenia programu mało tego z Kamilem z poprzedniej edycji.

- Wszystko jest na Twitterze mam zdjęcia - czytaliśmy w komentarzach.

Choć nie wszyscy byli w stanie w to uwierzyć, niewykluczone, że domniemania internautów nie są tylko plotkami, ale prawdą. Kiedy sami postanowiliśmy się o tym przekonać i sprawdzić, co faktycznie łączy Nathalię i Kamila, który brał udział w drugiej edycji "Hotelu Paradise", dotarliśmy do ich wspólnych zdjęć, które wielu mogą zszokować. Nathalia występuje na nich w sukni ślubnej, Kamil w eleganckim garniturze, a całość wygląda zupełnie jak sesja zdjęciowa nowożeńców. Głębokie spojrzenia w oczy i czułe objęcia - tego chyba nie da się udawać. Sami zobaczcie i oceńcie!

Internauci podejrzewają, że Nathalia wszystkich oszukała i tak naprawdę jest w związku z Kamilem z drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Czyżby zdjęcia, do których dotarliśmy miały być tego potwierdzeniem?

Sesja gwiazd "Hotelu Paradise" wygląda zupełnie jak sesja nowożeńców. Kamil i Nathalia nie szczędzili sobie na niej czułych gestów i głębokich spojrzeń.

Czy sekret tej dwójki właśnie wyszedł na jaw? Na razie zainteresowani nie zabierają głosu w sprawie!

Czyżby Nathalia idąc do programu była już mężatką? A może ona i Kamil wzięli ślub, kiedy już wróciła do Polski? Dużo pytań, mało odpowiedzi - musimy więc poczekać na komentarze obu stron!

Jak myślicie, czy Nathalia i Kamil są już po ślubie czy może to tylko zwykła sesja zdjęciowa?