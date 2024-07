Natalia Szroeder to jedna z faworytek "Tańca z Gwiazdami". Już w pierwszym odcinku zdobyła razem z Jankiem Klimentem aż 31 punktów, co jak na pierwszy odcinek jest naprawdę dobrym wynikiem. Na parkiecie Natalia jest uśmiechnięta i pokazuje się z jak najlepszej strony, ale czy zawsze jest tak kolorowo?

Natalia Szroeder w rozmowie z Party.pl zdradziła, że Janek już raz doprowadził ją do płaczu. O co chodziło? Co było głównym powodem jej chwilowego załamania? Odpowiedź w naszym materiale wideo!

Natalia Szroeder w Tańcu z Gwiazdami.

Natalia Szroeder bardzo przeżywa udział w show.

Czy naprawdę w programie jest tak ciężko?