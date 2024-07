1 z 9

Dominika Gwit to królowa memów

Domnika Gwit to nie tylko świetna tancerka i gwiazda tanecznego show Polsatu, ale również bohaterka internetowych memów! Dominika zachwyca swoją sprawnością fizyczną, poczuciem rytmu, pogodną osobowością i... dystansem do samej siebie. Nie bez powodu, powstaje mnóstwo memów z Dominiką Gwit w roli głównej. Sporo pojawia się na instagramowym profilu samej zainteresowanej. Ich autorem jest przyjaciel gwiazdy, Łukasz Kwapisz. Trzeba przyznać, że memy z Dominiką w roli głównej bawią do łez!

