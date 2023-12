Elżbieta z "Rolnik szuka żony" nie przestaje zaskakiwać! Jakiś czas temu rolniczka pochwaliła się nowym mieszkaniem, które kupiła po sprzedaży ogromnej posiadłości, którą doskonale pamiętają widzowie "Rolnika", a teraz znów podzieliła się nowiną. Aż trudno oderwać wzrok od tego zdjęcia...

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" jest zakochana?

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najpopularniejszych i zarazem najbardziej lubianych uczestniczek w historii randkowego show. Choć w programie nie znalazła miłości, to zawiązała przyjaźnie, które nadal utrzymuje m.in. z Kamilą, Stanisławem i Ryszardem. Do tej pory Elżbieta z "Rolnika" nie zabierała głosu w sprawie swojego życia miłosnego, a teraz zaskoczyła zdjęciem z tajemniczym mężczyzną, do którego dodała mnóstwo serc. Czyżby Elżbieta z "Rolnik szuka żony" była zakochana? To zdjęcie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Sami zobaczcie.

Elżbieta razem z tajemniczym mężczyzną pozują w nowym salonie rolniczki i widać, że są naprawdę uśmiechnięci. Na zdjęciu Elżbieta jest obejmowana i wygląda na szczęśliwą.

Po sprzedaży ogromnego domu z ogrodem Elżbieta Czabator ma więcej czasu dla siebie i swoich pasji, a nawet bierze udział w eventach. Widać, że była już rolniczka planuje korzystać z życia pełnymi garściami.

