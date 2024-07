1 z 7

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan po raz PIERWSZY oficjalnie razem na sesji zdjęciowej! Co prawda już raz para zapozowała dla magazynu Party, ale wtedy widać było na fotografii jedynie "fragment" piłkarza. Teraz zdjęcia z sesji do programu "Azja Express" to prawdziwa gratka! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie szczędzą sobie czułości. Gwiazda wrzuciła dwie fotki na swojego Instagrama, ale my mamy ich więcej! Chcecie zobaczyć, co na sesji robiły Sisi i Lili? Koniecznie sprawdźcie naszą galerię.

