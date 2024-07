Magda Gessler rapowała o Kuby Wojewódzkiego! To wydarzenie przejdzie chyba do historii programu. Restauratorka była gościem podczas wtorkowego wydania w show i nie brakowało emocji. Drugim z gości Kuby Wojewódzkiego był raper L.U.C, a Magda Gessler zdobyła się na szczere wyznanie.

Kuba, a wiesz, że ja też rapuję?

Showman nie mógł nie skorzystać z okazji i przekazał w ręce Magdy Gessler mikrofon. Restauratorka zaczęła rapować o swojej... restauracji "U Fukiera". Kuba był niesamowicie zdumiony i widzowie chyba też. Na koniec okazało się, że gwiazda wymyśliła to wszystko na poczekaniu!

W sieci właśnie pojawił się filmik z tego występu.

Magda Gessler pokazała też inne swoje talenty. Podczas występu rapera zatańczyła! Seksowne ruchy biodrami i poczucie rytmu - restauratorka ma to we krwi! Kuba nawiązał również do "Kuchennych rewolucji" i postawił przed Gessler stos talerzy, które mogła - tak jak w swoim programie - rozbijać, kiedy będzie miała ochotę przekląć.

Oglądaliście ostatni odcinek Kuby Wojewódzkiego?

Magda Gessler rapuje u Kuby Wojewódzkiego

Nie znaliśmy Magdy Gessler od tej strony, a Wy?