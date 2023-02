"Love Island. Wyspa miłości 7 ": Oto uczestnicy siódmej edycji show

Rusza siódma edycja "Love Island. Wyspa miłości". Produkcja zapewnia, że najnowsza odsłona miłosnego show będzie obfitować w niespodziank. Wiadomo, że Karolina Gilon nadal będzie towarzyszyć uczestnikom. Stacja uchyliła rąbka tajemnicy i ujawniła wreszcie to, na co czekali miłośnicy formatu - tożsamość wszystkich nowych bohaterów. Poznajcie ich bliżej.

"Love Island. Wyspa miłości": Oto pełna lista uczestników show

W siódmej edycji "Love Island" widzom zaprezentują się zupełnie nowi single i singielki. Cała dziesiątka zamieszkała w luksusowej willi (także nowej), gdzie odcięta od reszty świata będzie łączyć się w pary pod okiem prowadzącej, Karoliny Gilon. Zobaczcie, kto znalazł się wśród uczestników show.

Hubert Wicher w "Love Island 7"

Hubert Wicher to 25-letni agent nieruchomości z Bytowa. Hubert z "Love Island" już został okrzyknięty najprzystojniejszym uczestnikiem show. Jest pasjonatem motoryzacji i sportu. Ma doskonałe poczucie humoru i jest otwarty na nowe doświadczenia i zmiany. Po burzliwych rozstaniach został singlem, który nie szuka miłości na siłę, ale wierzy w przeznaczenie. Nie znosi w związku rutyny.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Aleksandra i Andrzej są parą?! W końcu zdradzili prawdę

Jaki jest jego ideał kobiety? Przystojniak marzy o dziewczynie, która będzie go zaskakiwać, chociaż sam lubi przejmować pałeczkę i być inicjatorem. Uwielbia dziewczyny o ciemnej karnacji i egzotycznej urodzie. Jest pewny siebie, zna swoją wartość i wie, że jego zielone oczy i długie rzęsy przyciągają niejedno kobiece spojrzenie. Jest towarzyski i otwarty. Lubi podrywać i flirtować z wzajemnością. Kontakt z rodziną dla Huberta jest bardzo ważny. Tata chociaż surowo go wychowywał, to jest jego najlepszym przyjacielem.

Kamil Al-Temini w "Love Island 7"

Kamil Al-Temini to 25-letni trener boksu pochodzący z Gdyni. Kamil jest czynnym zawodnikiem Gromada Fight Club. Kocha sport, który jest z nim od zawsze. Ukończył Sopocką Akademię Tenisową, a potem zafascynował się boksem. Od dwunastu lat jest trenerem boksu.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Laura Sieka rozstała się z partnerem. Niedawno urodziła im się córeczka

Kamil jest wytrwały i konsekwentny w dążeniu do celu. Jest pewny siebie i uwielbia poznawać ludzi. Jest perfekcjonistą i ciągle analizuje swoje słabe strony. Lubi kobiety o różnych typach urody. Ale dla Kamila najważniejsza jest osobowość. Czuje się atrakcyjny i jest często podrywany przez dziewczyny. Wie, że jego egzotyczny typ urody przyciąga uwagę płci żeńskiej. Szanuje kobiety. Uważa, że został dobrze wychowany przez rodziców. Jest uprzejmy, kulturalny i szarmancki.

Mateusz Świerczyński w "Love Island 7"

Mateusz Świerczyński, 27-letni właściciel firmy z Warszawy. Mateusz jest wysportowanym mężczyzną, byłym reprezentantem Polski oraz wielokrotnym mistrzem Polski w badmintonie.

Mat. prasowe

Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie handlu warzywami, ale nadal sport jest nieodłączną częścią jego życia. Jest uzależniony od treningów, siłowni i wszelkiej aktywności fizycznej. Jeździ na motocyklu, ponieważ adrenalina dodaje mu ekstremalnej energii w życiu. Po długoletnim związku przyszedł czas na życie singla. Lubi kobiety młodsze, starsze bo uważa, że każda dziewczyna jest inna. Lubi flirtować, wiele razy sam był podrywany. Zasmakował w pełni życia w pojedynkę, a teraz jest gotowy by znowu się zakochać. Jego wymarzona partnerka powinna uprawiać sport, aby razem móc spędzać czas. Dziewczyna, która będzie kochająca, ciepła, rodzinna, skradnie serce Mateusza. Jest bardzo rodzinny i ceni sobie świetne relacje z rodzicami.

Patryk Szczypczyk w "Love Island 7"

Patryk Szczypczyk to 30-latek z Eindhoven w Holandii, pracujący jako koordynator biurowy. Patryk od dwunastu lat mieszka w Holandii, ale dla miłości rozważyłby przeprowadzkę w innym kierunku. Chciałby znaleźć partnerkę, z którą weźmie ślub i wyprawi wielkie wesele.

Mat. prasowe

Marzy o rodzinie i szuka stabilizacji. W jego typie są kobiety zdecydowane, o mocnym charakterze z pazurem. Jest uparty i lubi mieć ostatnie zdanie. Zna swoją wartość. Ceni sobie relacje rodzinne. Z mamą ma bardzo dobry kontakt, a cała rodzina wspiera go i trzyma kciuki w jego pomysłach. Jest osobą wierzącą dzięki babci. To ona miała duży wpływ i przekazała mu wartości religijne. W życiu doświadczył wielu trudnych sytuacji, ale to wzmocniło jego charakter. Jest otwarty, bezpośredni i mówi dużo, dużo, dużo. Jest impulsywny, ale za błędy zawsze przeprasza i z każdej lekcji wyciąga wnioski.

Wojtek Szulczewski w "Love Island 7"

Wojtek Szulczewski to 24-letni mechanik z Berlina. Jest bardzo pozytywną osobą, otwartą na świat i ludzi. Uważa się za romantyka, wie jak dbać o kobietę i spełniać jej potrzeby. Z łatwością flirtuje z dziewczynami, które cenią w nim pewność siebie, pozytywne nastawienie do życia.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Karolina Gilon pokazała partnera i rozpętała się burza. Gwiazda zareagowała!

Stanie rycersko w obronie kobiety, jeśli ta nie zostanie dobrze potraktowana przez innych. Relacje rodzinne są dla niego bezcenne. Rodzice z trzydziestoletnim stażem małżeńskim są dla niego wzorem. Przy swoim boku widziałby dziewczynę ciepłą, rodzinną, bezkonfliktową i koniecznie pozytywną. Wpadek samochodowy z którego wyszedł cało uświadomił mu, jak życie jest bezcenne i należy cieszyć się każdym dniem.

Agata Paź w "Love Island 7"

Agata Paź to 29-letnia stylistka rzęs i brwi. w Warszawie mieszka od kilku lat i prężnie prowadzi swój salon beauty. Stylizacja rzęs i brwi, wizaże są jej pasją i dlatego w pracy spędza bardzo dużo czasu. Jest pewną siebie ekstrawertyczką, odważną na zmiany, czasami ze skłonnością do ryzyka.

Mat. prasowe

Umie postawić granice, więc twardo stąpa po ziemi. Zawsze optymistyczna, pogodna i potrafiąca budować dobre relacje z ludźmi. Ma za sobą kilka poważnych związków i wie czego dzisiaj oczekuje od przyszłego partnera. Lubi gdy mężczyzna jest dobrze zbudowany, optymistyczny i opiekuńczy. Chciałaby, aby ją motywował. Razem ze swoim partnerem mogłaby zdobywać świat, realizować wspólne marzenia.

Agnieszka Tomczyk w "Love Island 7"

Agnieszka Tomczyk z "Love Island" to 21-letnia aspirująca projektantka mody. obecnie nie pracuje i korzysta z uroków życia. Jej pasją jest projektowanie mody i stawia w tym kierunku pierwsze kroki. W przyszłości planuje założyć własną firmę. Jest optymistką, która zaraża ludzi pozytywną energią.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Marietta przeszła metamorfozę! Pokazała zdjęcie przed i po odchudzaniu

Jej motto życiowe to:

- Wszystko co piękne i prawdziwe wynosi się z cierpienia.

Jest troskliwa i bardzo opiekuńcza w stosunku do bliskich. Uważa, że jest świetnym materiałem na żonę. Jej wymarzony mężczyzna to przystojny, zabawny bad boy, którego będzie wyróżniać szczerość i uczuciowość. Lubi mężczyzn starszych, którzy są zdecydowani i nie nadużywają komplementów. Kocha wodę i wszystko co z nią związane. Interesuje się żeglarstwem, psychologią, a także modą.

Alicja Ostrouch w "Love Island 7"

Alicja Ostrouch to 26-letnia agentka nieruchomości z Gdańska. Zdecydowana, szczera i lojalna osoba. Życzy wszystkim takiej przyjaciółki, jaką ona jest dla swoich bliskich. Ma własne zdanie i mało ją obchodzi co o niej myślą. Jest opanowana, ale traci cierpliwość gdy w domu panuje nieporządek.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Łukasz zamieścił smutne nagranie w walentynki. Fani wspierają: "Jeszcze będziesz szczęśliwy"

Ma dużą rodzinę, ale najsilniejsze więzi łączą ją ze starszą siostrą. W związku jest dobrą partnerką, która dba o mężczyznę często kosztem własnych potrzeb. Lubi starszych facetów, dojrzałych i opiekuńczych. Jej partner musi być materiałem na męża, który w swoich planach ma założenie rodziny. Alicja spełnia się zawodowo, lubi swoją pracę. Oprócz nieruchomości, z którymi na co dzień jest związana interesuje się wizażem. Siłownię odwiedza wtedy, gdy ma gorszy dzień.

Kinga Rafalska w "Love Island 7"

Kinga Rafalska to 28-letnia rejestratorka medyczna z Bydgoszczy. Kinga jest pewną siebie, szczerą romantyczką. Lubi swoją szaloną i spontaniczną naturę. Przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą na nią liczyć. Zawodowo chciałaby się związać z branżą ślubną i zostać konsultantką ślubną.

Mat. prasowe

Rodzina jest dla niej bardzo ważna. Ma liczne rodzeństwo, z którym utrzymuje dobre relacje. Z poprzednich związków wyciągnęła lekcje i dzisiaj szuka dojrzałej, mądrej relacji. Kinga jest lojalna i oddana wobec partnera, ale jej temperamentny charakter nie daje usiedzieć w miejscu. Lubi mężczyzn wysokich, dobrze zbudowanych, zaradnych i opiekuńczych. Nie akceptuje zaborczości.

Klaudia Szponar w "Love Island 7"

Kinga Szponar 25-letnia logistyk z Lublina. Otrzymała dwa tytuły magistra i jak twierdzi wiedza, którą zdobyła na studiach, jest bezcenna.

Mat. prasowe

Kocha jazdę samochodem, a obecnie jest w trakcie kursu kategorii C, by w przyszłości zostać zawodowym kierowcą. Czuje, że motoryzacja jest jej powołaniem, zwłaszcza że uwielbia prowadzić duże maszyny i samochody. Jest odważna i zawsze zmierza do celu. Ma za sobą kilka poważnych związków. Lubi wysokich mężczyzn z ładnym uśmiechem i zadbanymi dłońmi. Pozytywni ludzie to jest jej kierunek, dlatego szuka partnera optymistycznego, energicznego i dobrze nastawionego do życia. Jest lojalna w związku i "długodystansowa". Czuje sią atrakcyjną kobietą. Rodzina jest u niej na pierwszym miejscu.

Przypomnijmy, że nowa edycja "Love Island" będzie miała emisję w TV4, od poniedziałku do piątku o 21:00. Będziecie śledzić losy zupełnie nowej dziesiątki singli i singielek?