"Love Island": Aleksandra i Andrzej są parą?! W końcu zdradzili prawdę

Adrian z "Love Islans" podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytania internautów i zdradził, dlaczego ostatnio w sieci jest coraz mniej jego nagrań z Aleksandrą. Fani wyraźnie martwią się o związek jednej z najpopularniejszych par, które poznały się w ostatniej edycji randkowego show Polsatu. Teraz Adrian zareagował na wpisy internautów! Adrian z "Love Island" odpowiada na pytania o Aleksandrę Aleksandra i Adrian wzięli udział w czwartej edycji "Love Island". Adrian początkowo był w parze m.in. z Klaudią i Angeliką, ale jak już wiemy z żadną z dziewczyn nie połączyło go prawdziwe uczucie. Wszystko zmieniło się, kiedy w programie pojawiła się Aleksandra. Piękna blondynka od razu wpadła mu w oko i robił wszystko, żeby ją bliżej poznać. O serce Oli walczył również Arek, ale po wyjeździe do Casa Amor wrócił do willi z inną kobietą u swojego boku, a Aleksandra znów była wolna i mogła rozwijać swoją znajomość z Adrianem. Między Aleksandrą a Adrianem zaiskrzyło - para dotarła nawet do wielkiego finału, w którym zajęła drugie miejsce. Zobacz także: "Love Island": Caroline i Mateusz rozstali się! "Jest to trudny czas..." Po powrocie do Polski zakochani postanowili kontynuować swój związek i chętnie publikowali w sieci wspólne zdjęcia i nagrania. Adrian coraz częściej pojawiał się we Wrocławiu, gdzie mieszka jego partnerka. Niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że fani zaczęli martwić się o związek byłych uczestników "Love Island". Podczas Q&A (pytania i odpowiedzi) jeden z internautów zauważył, że ostatnio w sieci jest coraz mniej relacji Adriana i Aleksandry. Jak komentuje to Adrian? Mało was ostatnio z Olą- napisał fan. - Tu się akurat zgodzę! Trochę...