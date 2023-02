"Love Island 5": Łukasz zamieścił smutne nagranie w walentynki. Fani wspierają: "Jeszcze będziesz szczęśliwy"

Widzowie "Love Island" nie wierzyli, że relacja Ani i Włodka przetrwa poza programem. Ku zdziwieniu niektórych, uczestnicy zaczęli się świetnie dogadywać i nawet razem zamieszkali. Ostatnio Włodek zmartwił fanów szokującą informacją na temat jego związku. Uczestnik poinformował na Instagramie, że Ania spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się z mieszkania... "Love Island 5": Włodek informuje o wyprowadzce Ani Od finału "Love Island" minęły już 3 miesiące. Pary, które zdecydowały się kontynuować relację po programie, przeszły przez prawdziwy sprawdzian ich relacji w codziennym życiu. Największe kontrowersje w miłosnym show wywołała Ania i Włodek. Pomimo szczerego uczucia pomiędzy nimi, fani przekreślili ich szansę na wygraną. To nie powstrzymało ich jednak przed stworzeniem poważnego związku po programie. Ania z "Love Island" poznała nawet rodzinę Włodka . Para zamieszkała razem i snuła wspólne plany na przyszłość. Mimo to, w sieci zaczęły się pojawiać informacje o kłopotach w związku Ani i Włodka z "Love Island" . Uczestniczka zdradziła fanom, że między nią a jej partnerem dochodzi czasem do drobnych sprzeczek. Teraz Włodek poinformował swoich obserwatorów, że Ania... spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się z mieszkania. Zobacz także: "Love Island 5": Szokujący apel Patrycji do byłego partnera! „Mikołaj, odpuść mi już”. Zareagował Kolejna straszna informacja. Ludzie mieliście rację. Długo to nie przetrwało. Ania się wyprowadza i zabiera swoje rzeczy... - powiedział zrozpaczony Włodek. Włodek nie krył smutku na nagraniu. Co jakiś czas ocierał dłońmi łzy i wyglądał na przybitego. Szybko okazało się jednak, że informacja o wyprowadzce Ani była tylko...żartem! Włodek, który słynie z oryginalnego poczucia humoru...