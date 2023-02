Siódma edycja hitowego show Polsatu "Love Island" rozpocznie się już lada moment. Z tego względu produkcja odsłania kolejnych śmiałków, którzy odważyli się poszukać swojej miłości na oczach Polaków. Jednym z nich jest Hubert Wicher, który jeszcze przed rozpoczęciem show zyskał sympatię fanów i miano jednego z ulubionych uczestników nowej edycji. Czym sobie na to zasłużył?

"Love Island 7": Kim jest Hubert Wicher?

Najnowsza, siódma edycja "Love Island" rozpocznie się już za chwilę. Miłosne show TV 4 (wcześniej Polsatu) od zawsze wzbudza duże kontrowersje, zupełnie podobnie jak jego uczestnicy. Widzowie już teraz zacierają ręce i wyczekują nowych twarzy. Ostatnio ci Agnieszkę Tomczyk z "Love Island 7" uznali za najpiękniejszą uczestniczkę w show. Teraz przyszedł czas na kolejne osoby. Na instagramowym profilu programu właśnie pojawiło się zdjęcie nowego uczestnika, 25-letniego Huberta. Kim jest przystojny singiel? Agent nieruchomości pochodzi z Bytowa. Sprzedaż mieszkań jednak to nie jedyne zajęcie, jakim zajmuje się na co dzień. Ten pracuje także w branży ogrodniczej. W jego życiu nie brakuje również pasji do sportu - a w szczególności do motoryzacji i piłki nożnej.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Nowy uczestnik "Love Island" mówi o sobie, że jest otwarty na doświadczenia i zmiany oraz ciekawy ludzi i świata. Nie ukrywa jednocześnie, że ma świetne poczucie humoru. W programie będzie szukał partnerki, która będzie potrafiła go zaskoczyć. W relacjach damsko-męskich ceni dreszczyk emocji. Za sygnał wypalenia z kolei uznaje stałość w uczuciach. Nie ukrywa także, że lubi być tym podrywanym.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Co na to widzowie? Ostatnio internauci byli bezlitośni wobec nowych uczestników "Love Island 7". W tym wypadku jednak są zachwyceni przystojnym Hubertem. Dlaczego? Ten w przeciwieństwie do pozostałych uczestników nie jest trenerem personalnym, nie posiada licznych tatuaży i olbrzymiej muskulatury. Fanów zachwyciło również jego poczucie humoru:

- Jak na razie najlepszy i zabawne odpowiedzi, mój faworyt 😁 - Fajny ❤️ jak na razie najlepszy ❤️😍 - O no i macie w końcu Huberta totalnie normalnego z wyglądu! Bez dziar, bez brody drwala, bez budowy ciała niczym szafa 3 drzwiowa! - Hubert to jest fajny gość!😀 - Fajniutki!😍

Zgadzacie się z tymi opiniami?