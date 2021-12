Uczestnicy "Love Island" i "Hotelu Paradise" przychodzą do tych programów, by znaleźć miłość, ale także, by zdobyć sławę i pieniądze. Mimo iż cel jest podobny, to te dwa formaty różnią się diametralnie. W "Love Island" uczestnicy nie prowadzą tak ostrej gry, by przetrwać i jeszcze nie zdarzyło się, by któryś z finalistów zgarnął pieniądze tylko dla siebie. Tymczasem w "Hotelu Paradise" intrygi przeplatają się z nielojalnymi układami, a uczestnicy są w stanie wiele poświęcić dla uczucia. Jak to możliwe, że Inga i Jurek się poznali, a może, jest między nimi coś więcej? Inga odpowiedziała!

Inga z "Hotelu Paradise" i Jurek z "Love Island" są parą?

Zarówno Jurek jak i Inga nie znaleźli miłości w programach, w których wzięli udział. Jurek w "Love Island 4" poznał piękną Aleksandrę, do której poczuł prawdziwe uczucie i z którą chciał stworzyć związek. Niestety, Aleksandra wycofała się z tej relacji tuż przed finałem. Teraz mają przyjacielski kontakt i nie łączy ich nic więcej. Z kolei Inga "Hotelu Paradise" także nie opuściła zakochana. Uczestniczka planowała stworzyć relację z Jankiem, jednak te plany spaliły na panewce. Bardziej niż na uczuciach, uczestniczka skupiła się na walce o drogę do finału. Widzów zaskoczyła ta postawa, bo wydawałoby się, że Inga pojawiła się w programie właśnie dla miłości. Tymczasem wyrzucenie najlepszych przyjaciół, by przejść do kolejnego etapu gry, bardzo zaskoczyło fanów, którzy nie pozostawili na Indze suchej nitki. Uczestniczka straciła przez to wielu kolegów i koleżanek, a internauci wciąż nie kryją rozżalenia jej zachowaniem.

mat. prasowe

Jak więc tych dwoje się poznało? Fani, wiedząc, że Jurek i Inga mają kontakt, zaczęli wypytywać, jak doszło do tej znajomości i najważniejsze... czy Inga i Jurek są w związku. Na swoim InstaStory Inga odpowiedziała na pytania ciekawskich, a nawet dołączyła zdjęcie ze swojej wideo rozmowy z uczestnikiem "Love Island".

- Jurka znam z Instagrama. Za kilka dni widzimy się w Walencji - poinformowała Inga.

inga_hotelparadise/Instagram

Wygląda więc na to, że tych dwoje naprawdę coś połączyło! Inga co prawda nie wyjawiła, czy do Walencji jedzie specjalnie na spotkanie z Jurkiem, czy też jest to dodatkowy plan jej wyjazdu. Tak czy inaczej, fani nie mogą doczekać się ich wspólnych relacji! W kolejnych pytaniach do Ingi także pojawiły się tezy, że Jurek i Inga byliby "ładną parą", co na te przypuszczenia odpowiedziała uczestniczka?

- Co myślisz o Jurku z "LI"? Łada by była z Was para - napisał internauta. - Cudowny człowiek, ma ogromne serce - odparła Inga.

inga_hotelparadise/Instagram

Jurek także wspomniał o Indze w swojej relacji! Gdy poprosił fanów o motywację, by pójść na siłownię, oni odpowiedzieli mu jasno: "Inga"!

- Inga mówi, że jestem okey - odparł uczestnik.

To tylko dowód, że coś jest na rzeczy! Myślicie, że Jurek i Inga pasowaliby do siebie? Koniecznie dajcie znać w sondzie!

