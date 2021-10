"Love Island" Alex i Jurek rozstali się! Fani są jednak pewni, że zakochani wrócą do siebie!

Tydzień do finału zdecydowanie podgrzewa emocje na wyspie miłości. Jak się okazuje, w programie są jednak bardzo szczere osoby, które doskonale wiedzą, że widzowie są w stanie przejrzeć ich prawdziwe uczucia na wylot. Alex miała już wcześniej wątpliwości co do swojej relacji, bo zauważyła, że w przeciwieństwie do pozostałych uczestników, nie widziała, że się zakochuje, a do Jurka czuje miłość "jak do przyjaciela". Gdy w końcu postanowiła mu to powiedzieć, widzowie z jednej strony pochwalili ten krok, z drugiej, dostrzegają, że Alex myli się w swoich własnych emocjach i powinna dać sobie jeszcze jedną szansę.

"Love Island" Alex zerwała z Jurkiem ze względu na jego wiek?

Alex i Jurek zdecydowanie należą do ulubionych par widzów. Piękna Alex, zwyciężczyni belgijskiego "Love Island" była bardzo otwarta na miłość z gorącym Hiszpanem. Choć przyznała, że do programu przyszła, by znaleźć do pary Polaka, bo, jak twierdziła, Polacy są prawdziwie opiekuńczy, to okazało się, że Jurek spełnił jej wszystkie oczekiwania. Wyglądało więc na to, że ich związek pięknie się rozwija i idzie naprzód. Wystarczy, chociażby wspomnieć, jak Alex była szalenie zazdrosna o Jurka, który w Casa Amor bawił się z innymi dziewczynami. Nikt więc nie spodziewał się, że dziewczyna może mieć jakiekolwiek wątpliwości wobec swojego partnera...

Alex w rozmowie z dziewczynami przyznała, że największym problemem w jej relacji jest... wiek. 5 lat dzielące ją i Jurka to zdaje się za dużo, by zbudować silną więź, a należy zaznaczyć, że uczestniczka zdecydowanie szuka poważnego związku z partnerem, z którym będzie mogła planować przyszłość. Poza tymi wątpliwościami, uczestniczka martwiła się, że jej uczucia do Jurka nie są takie same, jakie on żywi do niej. Po przepłakanych kilku wieczorach Alex zdecydowała się przyznać Jurkowi, że z tego związku nic więcej nie będzie. Oczywiście uczestnik przyjął tę informację z godnością, przytulił swoją ukochaną, choć przyznał, że jest mu bardzo smutno.

To nagłe rozstanie i to w końcowym, finałowym tygodniu, dało widzom do myślenia. Po pierwsze, łatwo dojść do wniosku, że para nie jest interesowna, zaś po drugie, że Alex chyba nie do końca jest szczera z Jurkiem. Zdaniem widzów, którzy zaznaczmy, rzadko się mylą, uczestniczka jest zakochana w Jurku, ale przestraszyła się różnicy wieku:

- A ja myślę, że Alex jest zakochana! Broni się przed tym, bo chciałaby już poważny związek, rodzinę i jedyna przeszkoda w tym jest wiek. Ma Ewidentnie problem tych 5 lat różnicy a totalnie niepotrzebnie! Bo Jurek bardziej dojrzały niż niejeden facet 😉

- Jurek naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Można byłoby się spodziewać, że będzie największym lovelasem a tutaj chłopak jest naprawdę wrażliwy. Szkoda go :(

- Jurek jeszcze będzie walczył o Alex, będzie powtórka z rozrywki tylko w lepszym stylu 😂

- Moim zdaniem Alex się zachowała dojrzale, kończąc to, bo spokojnie mogła się pchać do finału i udawać 👏, ale szkoda, bo fajna para była

- Tez myślę, że Alex się boi zaangażować z młodszym... Ale widać iskrę, między nimi, oni mówią jedno, a robią drugie, czyli ciągnie do siebie, myślę ze nie wszystko stracone 😁❤️

Na poparcie słów fanów, produkcja wyjawiła już, że podczas zbliżającej się zabawy Alex i Jurek będą znów się namiętnie całować. Może faktycznie, fani mają rację i nie wszystko jest jeszcze stracone?