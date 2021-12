Przed nami już tylko jeden odcinek 4. edycji "Hotelu Paradise"! W najbliższy poniedziałek dowiemy się, kto wygra program - Nana i Łukasz albo Sara i Michał. Jak wiadomo, o wielki finał otarli się Janek i Inga, ale niestety, ostatnia Pandora nie przebiegła po ich myśli i to właśnie oni musieli pożegnać się z show. Wiele wskazuje na to, że to głównie z powodu niedawnego zachowania Ingi para opuściła program. Jak zatem w tej sytuacji czuje się Janek? Zobaczcie, co powiedział tuż po Pandorze!

"Hotel Paradise": Janek komentuje odpadnięcie z programu tuż przed finałem

Ostatnia Pandora w 4. edycji "Hotelu Paradise" dostarczyła widzom wielu emocji. Nie brakowało niewygodnych pytań i ostrej wymiany zdań i niewątpliwie najbardziej oberwało się Indze. Jak wiadomo to właśnie głównie Inga naciskała na to, aby tuż przed Pandorą wyrzucić z programu najmocniejszą parę, czyli Vanessę i Metusza. Choć w hotelu bardzo się z nimi przyjaźniła, nie miała skrupułów, aby pozbyć się największej konkurencji. Janek nie ukrywał, że nie popiera decyzji partnerki, ale jednak wszystko potoczyło się po myśli Ingi.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nana miała chłopaka w Polsce?! Łukasz: „Nie jestem zazdrosny"

Nic dziwnego, że podczas ostatniej Pandory byli mieszkańcy "Hotelu Paradise" skupili się głównie na Indze. Dziewczyna nie miała łatwo i ostatecznie to właśnie ona i jej partner, Janek, pożegnali się z programem. Fani show podejrzewają, że gdyby chłopak nie był w parze z Ingą, pewnie znalazłby się w finale! A jak on sam komentuje tę sprawę? Niedługo po emisji odcinka, zdecydował się opublikować post.

- Żegnam się dziś z Hotelem Paradise zajmując 3 miejsce.

Długo bolało mnie to że byłem tak blisko i gdyby nie jeden błąd wygrałbym zapewne program.

Jednak po wczorajszym odcinku, setkach wiadomości i komentarzy od was, myliłem się. Bo czytając to co mi piszecie WYGRAŁEM ten program.

Dziękuję wam wszystkim że byliście ze mną cały program❤️ - napisał na Instagramie.

Instagram @janek_hotelparadise4

Janek nagrał również obszerne InstaStories. Czy ma zatem żal do Ingi, że to głównie z jej powodu nie znalazł się w finale? Janek nie zdecydował się o tym opowiedzieć, jednak przyznał, że i tak czuje się wygrany.

- No i co. Jak widzieliście opuściłem program po raz nie wiem który już. Zakończyłem go na trzecim miejscu tak że jest fajnie. Ale powiem Wam, że tak naprawdę to dzięki Wam czuję, że wygrałem ten program. Wspieraliście mnie jak mało kogo. Otrzymywałem od Was od paru tygodni piękne wiadomości i komentarze. Jest to dla mnie największa wygrana jaką mogłem wygrać, więc bardzo Wam za to dziękuję, że byliście ze mną. [...] Ciśnienie zeszło, emocje zeszły... Wczoraj tak naprawdę był dla mnie najtrudniejszy dzień do oglądania, bo nie wiedziałem, jak zostanie to przekazane.

A Wy, co o tym wszystkim myślicie? Żałujecie, że nie zobaczymy Janka w finale "Hotelu Paradise"?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani zaskoczeni finałowym składem! "To są jakieś żarty"