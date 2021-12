"Hotel Paradise": Nana i Łukasz potwierdzają swój związek! Wydali wzruszające oświadczenie

4. edycja "Hotelu Paradise" nie zwalnia ani na chwilę. Uczestnicy kontrowersyjnego show zdecydowanie nie wiedzą, co to znaczy czuć się stabilnie i pewnie, bo nawet umowy między nimi zawarte, wygasły w perspektywie uczuć i prawdziwych emocji. Podczas ostatniego rajskiego rozpadła się jedna z silniejszych par. Choć wiadomo było, że Łukasz i Nana tworzą dość zaskakującą relację, nikt nie przypuszczał, że uczestnik tak szybko będzie chciał zmiany. Widzowie są jednak co do wyboru uczestnika mocno podzieleni. Czy słusznie Łukasz zaryzykował zmianę? "Hotel Paradise": Łukasz w parze z Vanessą. Fani ostro o uczestniku: "To bawidamek" Ostatnie rajskie rozdanie zmieniło wszystko. Jedyną pewną siebie parą w "Hotelu Paradise" wydają się być na ten moment Wiktoria i Miłosz. Tak spore zmiany w programie spowodowały niespodziewane randki uczestników , a w zasadzie to jedna, Łukasza i Vanessy. To właśnie podczas romantycznego spotkania, Łukasz powiedział Vanessie, że chce zmian w hotelu i jest na nie gotowy. Zasugerował także pięknej brunetce, że wcale nie jest pewien Nany i chce, żeby to właśnie ona podeszła do niego na rajskim rozdaniu. Vanessa zdecydowała się podążyć za słowami Łukasza i to właśnie jego wybrała podczas rajskiego rozdania. Wściekła Nana nie zaryzykowała nawet podejścia do uczestnika i wybrała Przemka, bo jak powiedziała: - Wszystkie słowa, które uzyskałam od Łukasza, wszystkie czyny były moim zdaniem nieszczere. przed rajskim rozdaniem zostałam potraktowana jak śmieć, tak się poczułam, Łukaszowi nie ufam już w ogóle, chcę odpaść z ręki kogoś, komu ufam od początku. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Sara ma dług wdzięczności u Vanessy? "Zrobiłam ci miejsce" Łukasz nie krył przykrości tymi słowami,...