"Love Island 4": Alex i Jurek spotykają się po programie! "Jeśli chodzi o miłość to..."

Łukasz Bajorek to uczestnik "Love Island. Wyspa miłości" , który musiał opuścić program, ponieważ tego chcieli widzowie głosujący w specjalnej aplikacji. Chłopakowi nie udało się znaleźć odpowiedniej kandydatki w show Polsatu. Okazuje się jednak, że miłość czekała na niego w Polsce. Co więcej, Łukasz związał się z dziewczyną, którą fani "Love Island" z pewnością bardzo dobrze kojarzą. Zapytaliśmy go o jego nowy związek. Z kim się związał? Zobaczcie poniżej! Łukasz i Alex z programu "Love Island" są parą! Łukasz Bajorek w przeszłości brał udział między innymi w castingach do brytyjskiej edycji "Top Model" . Teraz mogliśmy go oglądać w "Love Island". Łukasz próbował tam stworzyć związek z Mariettą. Jednak dziewczyna nie była nim zainteresowana. Jak już wspomnieliśmy, model odpadł z show Polsatu pod koniec września, ponieważ zdecydowali o tym widzowie. Razem z nim z programu odeszła również Aga. Okazuje się, że po powrocie do Polski między nimi narodziła się przyjaźń. Aga i Łukasz odezwali się także do pozostałych uczestników "Love Island", którzy musieli pożegnać się z programem. Wśród nich znalazła się również Alex Morzyńska, która nie zagrzała zbyt długo miejsca w show. Dziewczynie nie udało się bowiem odbić żadnego chłopaka. Okazuje się jednak, że Alex nie jest już singielką. Jej serce skradł bowiem... Łukasz! Zapytaliśmy celebrytę o to, jak zrodziło się ich uczucie. Łukasz zdradził nam, że już w programie Alex zwróciła jego uwagę. Jednak ostatecznie zdecydował się wybrać Mariettę. Po odpadnięciu z show uznał jednak, że odnowi kontakt z piękną Alex. Po programie poleciałem do Warszawy i zaproponowałem Alex, żebyśmy się spotkali. Dużo rozmawialiśmy. Wyznaliśmy sobie, że...