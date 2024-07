Już niebawem na antenie Polsatu zobaczymy siódmą edycję "Must Be The Music". Najlepsze muzyczne show cieszy się ogromną popularnością, a na castingach wciąż pojawiają się utalentowani muzycy i wokaliści z całej Polski. Nie inaczej będzie tym razem. Przypomnijmy: Nowy juror, bezlitosna Kora - to będzie legendarna edycja MBTM

Wszyscy zastanawiali się też, jak będzie prezentowała się Kora, która ostatnio zmagała się z problemami zdrowotnymi. Mamy świetną wiadomość dla fanów gwiazdy - wokalistka jest w doskonałej formie. W poprzednich edycjach jurorka wyłapywała każdą nieczystość, zwracała uwagę na najmniejsze detale i nie bała się odważnych opinii. Podobnie będzie teraz, a pierwsze castingi pokazały, że Kora nie stosuje żadnych taryf ulgowych wobec uczestników.

Poniżej wideo z zapowiedzią najlepszych momentów Kory z castingów. Będziecie oglądać?

