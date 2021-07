Klaudia El Dursi miała grać w "M jak miłość". Ostatecznie... reżyserka wyrzuciła ją z hukiem!

Klaudia El Dursi dziś jest jedną z najgorętszych postaci w polskim show biznesie. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Top Model", gdzie jurorzy oczarowani jej urodą podarowali jej pierwszy w historii programu "złoty bilet". Potem było już z górki. Klaudia El Dursi dostała propozycję poprowadzenia nowego reality show "Hotel Paradise". Gdy godziła się na nowe wyzwanie, nie wiedziała, że zostanie twarzą jednego z największych hitów TVN. Przygoda z programami telewizyjnymi nie była jednak jej debiutem. Fani dostrzegli ją w jednym z odcinków "BrzydUli". Gdyby nie pewno wydarzenie dostałaby rolę modelki, która miała romans z Markiem Dobrzańskim. Klaudia El Dursi podczas "Domówki u Dowborów" wyznała również, że prawie dostała rolę w "M jak miłość". Dzień przed przyjazdem na plan dostała telefon od reżyserki:

Pamiętam jej złość, że ona nie chce mnie widzieć na planie, że co to ma być! - wyznała podczas "Domówki u Dowborów"

Klaudia El Dursi wyrzucona z planu "M jak miłość"

Klaudia El Dursi gościła dziś na "Domówce u Dowborów". To specjalny program Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora transmitowany na ich portalach społecznościowych. Internauci pokochali ten pomysł podczas pandemii do tego stopnia, że nawet wygrali w plebiscycie magazynu „Party” w kategorii #ZawszeRazem, który odbywał się w 2020 roku.

Podczas rozmowy z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem Klaudia El Dursi przyznała, że w przeszłości... dostała rolę w "M jak miłość!"

Zaprosili mnie do serialu "M jak miłość" i miałam być dziewczyną, nie pamiętam nazwiska... Aktora, młody blondyn... Roznerski!

(Ostatecznie w rozmowie z Maciejem Dowborem i Joanną Koroniewską, Klaudia El Dursi sprostowała, że chodziło o Maurycego Popiela a nie Mikołaja Roznerskiego. )

I słuchajcie ja miałam być jakaś jego dziewczyną, która przyjechała zza granicy i oni mnie wybrali z tego castingu. Następnego dnia rano mam już plan "M jak miłość" i moja agencja wpadła na genialny pomysł, żeby na dzień przed podnieść stawkę.

Niestety "genialny pomysł" okazał się strzałem w kolano. Żądania agencji rozwścieczyły twórców "M jak miłość", a reżyserka postanowiła wyrzucić Klaudię El Dursi z planu:

Następnego dnia zadzwoniła do mnie sama reżyser i pamiętam jej złość, że ona nie chce mnie widzieć na planie, że co to ma być, że ja sobie żądam jakiejś stawki i zadzwoniłam do agencji i oni, że im się coś pomyliło i oni chcieli wynegocjować. Ja mówię: "ale mogliście mi powiedzieć, bo to fajna przygoda" i oddzwoniłam do niej ale ona powiedziała, że jestem nieodpowiedzialna i nie mam się stawiać na planie. Jakiż to był dla mnie cios!

Klaudia El Dursi o rolach w "BrzydUli" i "Na sygnale"

Przy okazji "Domówki u Dowborów", Klaudia El Dursi postanowiła powspominać również inne swoje, jak to określiła "porażki aktorskie". Okazuje się, że gdyby nie ciąża modelki to zagrała by dłuższy epizod w "BrzydUli" i to jeszcze u boku Filipa Bobka!

Dostałam tam rolę takiej modelki i zagrałam w pierwszych kilku odcinkach i zaszłam w ciążę i tak się żle czułam, nie wiedziałam czy mam się przyznać i nie dojechałam na jeden dzień na plan. Mój agent wpadł na pomysł, żeby powiedzieć to produkcji i on to powiedział wieczór wcześniej i już nie miałam stawić się na plan. Marysia Góralczyk mnie zastąpiła i ona zaczęła romans z głównym bohaterem.

Klaudia El Dursi prawie została również gwiazdą "Na sygnale", jednak ostatecznie na przeszkodzie stanęła jej egzotyczna uroda, która początkowo miała być właśnie atutem:

Zaprosili mnie też na casting "Na sygnale". Mieli taką wizję, że chcą mieć taką egzotyczną urodę i zostały dwie dziewczyny, bo było sporo castingów. Dowiedziałam się, że wybrali mnie ale po kilku dniach dostałam telefon z agencji, że to nie może być egzotyczna uroda, że jednak Polka.

"Top Model" i "Hotel Paradise" to nie były telewizyjne debiuty modelki. Klaudia El Dursi grała epizody w polskich filmach i serialach takich jak "BrzydUla" czy "Barwy szcześcia". Poznalibyście ją na zdjęciach sprzed kilkunastu lat?