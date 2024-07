Katarzyna Pakosińska pobiła fana, który ją obmacywał! Gwiazda opowiedziała zaskakującą historię w programie Aleja Sław w Polsat Cafe. Okazuje się, że jeden z jej wielbicieli przekroczył wszystkie granice i Katarzyna musiała go... uderzyć:

Sytuacje z fanami, w ogóle ja mam taki bardzo ciepły odbiór i to mnie tak cieszy, że nawet czasem jak ja mam jakieś słabsze dni to wystarczy, że wyjdę na miasto i od razu jest odpowiedź na mój uśmiech, tak jakoś ludziom fajnie się kojarzy. Również są sytuacje, że uśmiech pozwala niektórym osobom przekraczać granice, które dla mnie są nie do przekroczenia. I bardzo takie niefajne historie zdarzały się po występach, ja lubię takie spotkania, bo to dla mnie takie przedłużenie spotkania z widzem. I miałam tysiące sytuacji, kiedy stał jakiś Pan i niechcący ręka mu zjeżdżała w dół i nagle znajdowała się na moich pośladkach. Wtedy trzeba było podejmować decyzje czy w pysk od razu, czy rzeczywiście to był przypadek. Raz dałam w pysk, to prawda, przepraszam. Ale to bez zastanowienia podczas robienia zdjęć, ale to nie tak że ręka zjechała, tylko ktoś mnie tak uszczypnął. Zobaczyłam kątem oka i od razu było pach i rzeczywiście był strzał z klona czy tam z liścia. - mówiła Kasia Pakosińska.