To już oficjalnie potwierdzone - Tomasz Lis odchodzi z TVP2. Jego program "Tomasz Lis na żywo" będzie emitowany do końca stycznia 2016 roku na antenie Dwójki, a po Nowym Roku pojawi się nowy program publicystyczny.

Reklama

Nowy program publicystyczny TVP1, który ma zastąpić Dwójkowy cykl Tomasza Lisa, ma mieć formułę debaty na bieżące tematy polityczne i społeczne - ustalił portal Wirtualnemedia.pl.

Portal dowiedział się, że program będzie emitowany na Jedynce we wtorki o 20.25 począwszy od 12 stycznia 2016 roku. Co ciekawe, nie będzie w studiu żadnych polityków. Pojawią się za to eksperci, którzy będą brali udział w debatach dotyczących najważniejszych problemów Polaków. Wypowiadać się też będą osoby z publiczności. Stacja nie podjęła jeszcze decyzji, kto poprowadzi program. Na kogo stawiacie?

ZOBACZ: 50 tys. osób na marszu "Obywatele dla Demokracji". A wśrod nich Tomasz Lis z... córką!

Zobacz także

Tomasz Lis z córką, Igą Lis

Iga i Tomasz Lisowie na spacerze

Reklama

Tomasz Lis wychodzi z TVP