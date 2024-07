Iza i Adam Małyszowie chcą wziąć udział w "Azja Express"?! Żona sportowca zamieściła na Instagramie zdjęcie i dodała wymowny podpis. W jednym z wywiadów Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, że w drugiej edycji "Azja Express" chciałaby zobaczyć Kasię Warnke i Piotra Stramowskiego, ponieważ są bardzo ładni.

Okazuje się, że Iza Małysz i Adam Małysz poczuli się urażeni, ponieważ też są ładni i chcieliby wziąć udział w programie "Azja Express". Z pewnością byłaby to dla nich niesamowita przygoda, a fani sportowca mogliby poznać go poznać od prywatnej strony. W końcu Adam Małysz niewiele opowiada o swojej rodzinie i relacji z żoną. Co napisała Iza Małysz na Instagramie?

Nas Małgosia nie pytała o udział w Azja. My też jesteśmy ładni!

Myślicie, że państwo Małyszowie mają szansę rozkochać w sobie widzów i stać się jedną z najbardziej ulubionych par w polskim show-biznesie? Redakcja jest bardzo ciekawa, jakby wypadli na ekranie!

