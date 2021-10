"Hotel Paradise": Wiktoria chce ukryć coś o sobie? "Jest odcinek, którego się boję"

Obecność Wiktorii w "Hotelu Paradise" storpedowała plany wielu uczestników. Piękna blondynka od samego pojawienia się w programie nie mogła liczyć na żadne wsparcie od mieszkańców hotelu, a co gorsza wciąż czuła, że grupa jej nie lubi i wręcz nie akceptuje. Choć zdaje się, że uczestnicy, będący w programie od samego początku nie mieli zbyt miłych planów wobec każdej osoby, która wchodziła do hotelu, to jednak to, w jaki sposób traktowana jest Wiktoria, budzi nawet sprzeciw i oburzenie widzów. Niestety uczestniczka w szybkim tempie straciła wsparcie i pocieszenie, jakie otrzymywała od fanów. Jej zachowanie w hotelu przestało się im podobać. Uczestniczka miała świadomość, że popełniła pewien błąd, przez który straci zaufanie na długo i emisji tego odcinka bała się najbardziej...

"Hotel Paradise 4". Wiktoria bała się, co pokaże na jej temat telewizja? Launo ostrzegała, że poznamy prawdę na temat Wiktorii

Wiktoria odkąd tylko pojawiła się w "Hotelu Paradise" rozpoczęła nieświadomie bardzo ostrą grę. To, jak wobec uczestniczki zachowywały się dziewczyny, było bardzo krytykowane przez widzów, zaś sama Wiktoria przyznała, że nikt nie powinien być tak traktowany, jak ona wtedy. Niejedna puszka Pandory skończyła się dla Wiktorii płaczem i wielką przykrością. Zachowanie innych uczestników krytykowali zresztą także byli bohaterzy poprzednich edycji. Ola i Luiza, które w 3. edycji programu zostały uznane za największe intrygantki, z wielkim zaskoczeniem oddały ten tytuł aktualnym uczestniczkom "Hotelu Paradise" i przyznały, że ich plany i konspiry są żadne w porównaniu z tym, co planują między sobą uczestniczki 4. edycji.

Hotel Paradise 4, Player.pl

Jak dotąd więc wszyscy mocno bronili Wiktorii, ale uczestniczka ostatnio bardzo podpadła widzom. Wszystko przez to, że nie do końca wydaje się być w porządku wobec Miłosza, jedynego swojego sojusznika i partnera w tym programie. Jej tańce i flirty z innymi uczestnikami nie umknęły uwadze widzów, którzy ostro Wiktorię za to skrytykowali. Okazuje się, że to właśnie tego odcinka Wiktoria bała się jak ognia. Widzowie zresztą postanowili podpytać o to Wikę na jej Instagramie:

Launo mówi o mocno wyczekiwanym odcinku, gdzie mamy dowiedzieć się prawdy o Tobie. Boisz się tego? - zapytał jeden z fanów. Jest jeden odcinek, którego się boję. A raczej był :) ten, w którym tańczyłam z Łukaszem. Niczego się nie boję, wiem, co będzie dalej i bardzo czekam, żeby to zobaczyć z perspektywy osoby trzeciej. W końcu dowiem się, jak to naprawdę wyglądało. I tak… Dowiecie się prawdy - wyznała Wiktoria.

lukaszhr_/Instagram

Wiktoria zapewniła, że od momentu, w którym popełniła błąd, przystawiając się do Łukasza, nie pojawiła się w programie żadna sytuacja, której emisji w telewizji mogłaby się obawiać. Z Łukaszem ma zresztą dobry kontakt, co nawet on potwierdził na swoim Instagramie, mówiąc:

Kontakt (z Wiktorią-przyp.red.) jakiś mam lekki, ale coś tam jest. Tak jak z resztą mieszkańców hotelu.

Widzowie aktualnie znów oglądają, jak cała grupa jest przeciwko Wiktorii. Uczestniczka już o tym, wie i zapewnia, że wszyscy "ją popamiętają".

Myślicie, że Wiktoria zacznie grać równie ostro co Launo i reszta dziewczyn?