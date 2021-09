"Hotel Paradise 4": Widzowie ostro o dziewczynach z programu! Mocne komentarze

Za nami pierwszy odcinek drugiej edycji "Hotelu Paradise". Poznaliśmy dziewięciu uczestników show, który powalczą albo o miłość, albo o duże pieniądze. W pierwszym odcinku gwiazdy show nieśmiało się poznawały, nawiązywały kontakty, ale nie zabrakło również pierwszych zbliżeń! Wśród najodważniejszych uczestników znalazł się 24-letni Łukasz, który bezpardonowo podrywał dziewczyny. Nie każda była zadowolona! Łukasz z "Hotelu Paradise 2" wzbudził kontrowersje! 24-letni Łukasz Karpiński jest trenerem personalnym i dietetykiem. Jest bardzo pewny siebie, odważny oraz lubi... luksus i blichtr: Żyje chwilą, nie myśli o stabilizacji. Dużo przeszedł w życiu, co nauczyło go walczyć o swoje. Lubi luksus i blichtr. Mimo młodego wieku żyje na wysokim poziomie. Do wszystkiego doszedł dzięki ciężkiej pracy. Ekstrawertyk lubiący dobre towarzystwo inteligentnych oraz ambitnych osób - informuje TVN 7 o nowym uczestniku "Hotelu Paradise". I rzeczywiście, Łukasz pokazał na co go stać już w pierwszym odcinku show! Karpiński podrywał dziewczyny dość nachalnie, dotykał je, co nie zawsze im się podobało. Jedna z nich, Madzia Jankowska, wyraźnie była zmieszana jego zachowaniem. Zauważyli to również fani show, którzy Łukasza zaczęli porównywać do Adama z pierwszej edycji programu. Widać, że Karpiński wzbudza skrajne emocje, niektórzy piszą wprost, że powinien szybko odpaść: Nie no ten koleś niech już wyleci... Ewidentnie nie potrafi trzymać rąk przy sobie. Bajerant uważający się za Alvaro. Zdecydowanie mi nie przypadł do gustu w tym pierwszym odc. A wszyscy narzekali na Adama, a ten to dopiero geniusz jest, Adaś to przy nim anioł Ostre komentarze o Łukaszu na profilu Hotelu Paradise na Instagramie! ...