"Hotel Paradise 4": Wiktoria zdradziła Miłosza?! "Wstydzę się za siebie"

Czyżby pozostali uczestnicy mieli rację co do Wiktorii? Podczas wieczornej zabawy partnerka Miłosza postanowiła zakręcić się obok innego uczestnika! Będą nową parą w "Hotelu Paradise 4"?

Takich emocji dawno nie widzieliśmy! To, co ostatnio wydarzyło się w "Hotelu Paradise" przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Choć Miłosza przed złym wyborem przestrzegali wcześniej pozostali uczestnicy, to jednak chłopak postanowił kierować się głosem serca i postawił na Wiktorię. Czyżby teraz żałował swojej decyzji? O tym co działo się na plaży, zdecydowanie wolałby nie wiedzieć.

- Myślę, że ona nie ma zasad - ocenił Miłosz. - Ja mówiłem, że nie ufam Wiktorii. Liczyłem się z tym, że może mnie oszukać - stwierdził.

"Hotel Paradise 4": Wiktoria zostawi Miłosza dla innego uczestnika?!

W parach i układach, które narodziły się w czwartej edycji "Hotelu Paradise" nadeszły kryzysy i prawdziwy czas próby. Choć kiedy weszli nowi uczestnicy Wiktoria postanowiła zostać przy Miłoszu - w przeciwieństwie do Nany, która wybrała Mateusza - kiedy nadarzyła się okazja, zakręciła się obok innego przystojniaka.

- Ja z Miłoszem, jest spoko, ale to są kluski! Miłosz jest zbyt przytulny. Ja tak nie mogę. On nie ma tych k***ików w oczach - stwierdziła w rozmowie z Łukaszem, który nagle został singlem!

Wiktoria i Łukasz na oczach pozostałych uczestników coraz śmielej okazywali sobie zainteresowanie i wygląda na to, że chłopak bardzo szybko zapomniał o swojej byłej partnerce, a dziewczyna zamiast spać z Miłoszem, wolała wdawać się w ciekawe rozmowy.

- Powiem ci tak, byłem w parze, ale różnie bywa. Różnie z tymi parami jest co? Podobasz mi się, bez przesady - stwierdził Łukasz. - Ty też mi się podobasz - wyznała mu Wiktoria.

Sensualnych tańców, dwuznacznych gestów i rosnącego napięcia pomiędzy tą dwójką nie dało się nie zauważyć. Czyżby to był koniec Wiktorii i Miłosza? Choć do pocałunku nie doszło, wszyscy uczestnicy są zdania, że Wiktoria zdradziła Miłosza i nadszarpnęła jego zaufanie.

Mat. prasowe

Po tych wydarzeniach Miłosz stwierdził, że nie może ufać już swojej partnerce, jednak płacząca Wiktoria zmiękczyła jego serce, a przynajmniej tak jej się wydaje.

- To jest po prostu wstyd. Wstydzę się za siebie. Zachowałam się jak gówniara - mówiła na drugi dzień Miłoszowi. - Ta sytuacja dużo mi pokazała. Mi zależy na Miłoszu, chcę z nim być - wyznała w rozmowie z Łukaszem.

Co naprawdę sądzi o niej uczestnik? Tego z pewnością dowiemy się na najbliższym Rajskim Rozdaniu, które zapowiada się bardzo ciekawie. Dlaczego?

Otóż Natalia nie jest już w parze z Darkiem - decyzją Wiktorii teraz dzieli sypialnię z nowym uczestnikiem Jankiem, który jest kolegą jej byłego, programowego partnera. Brzmi skomplikowanie? To nie wszystko! Po tym co zaszło ostatniej nocy, Nanie zdecydowanie bliżej do Mateusza niż do Łukasza, a rajska sielanka skończyła się również w przypadku Klaudii i Przemka! Jakby tego było mało, do programu właśnie weszła nowa uczestniczka!

Mat. prasowe

Kim jest nowa uczestniczka? Póki co to pozostaje słodką tajemnicą, tak samo jak to, kto z uczestników postanowi być lojalny, a kto zagra do własnej bramki. Nowi single - Łukasz i Darek - z pewnością zaczną walkę o względy piękności, która właśnie pojawiła się w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Komu uda się zdobyć jej serce?