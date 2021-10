"Hotel Paradise 4": Michał ostro o Nanie. "Okazała się dwulicowa". Odpowiedziała!

Za nami kolejne Rajskie Rozdanie w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Jak się okazało, tym razem decydujący głos miała Nana i ku ogromnemu zdziwieniu widzów, uczestniczka postanowiła wyrzucić z programu Michała - znanego jako Mike - i ponownie stworzyć parę z Łukaszem!

Teraz Mike zdecydowanie nie kryje swojego żalu i tuż po emisji show opublikował na Instagramie zaskakujący wpis, w którym nie szczędził mocnych słów w stronę dziewczyny.

A na imprezkach świetnie się ze mną bawisz😌 Kto tu jest dwulicowy - odgryzła mu się w komentarzu Nana.

Co więcej, pod wpisem Michała rozpętała się prawdziwa wojna, bo głos zabrali również pozostali uczestnicy "Hotelu Paradise" - nawet ci z poprzednich edycji show! Czyżby tak wyglądał koniec przyjaźni po rajskim Zanzibarze?

Michał ostro komentuje decyzję Nany z "Hotelu Paradise 4"

Czwarta edycji "Hotelu Paradise" nauczyła nas jednego - tu niczego nie możemy być pewni. Po ostatnim Rajskim Rozdaniu, podczas którego odpadł Michał, w sieci rozpętała się ożywiona dyskusja i tym razem wzięli udział w niej nie tylko fani show, ale również jego uczestnicy. Po tym, jak Nana obiecała Mike'owi, że stworzy z nim nową parę, a ostatecznie wybrała Łukasza, o którym wcześniej nie wypowiadała się zbyt dobrze, uczestnik postanowił skomentować decyzję dziewczyny, używając naprawdę ostrych słów.

Niestety, ale słowo, które dała mi Nana, okazało się nic nie warte, przez co dzisiaj opuszczam hotel. Nie zaryzykowałaby niczym, mówiąc mi prawdę - mogła to zrobić chociaż na chwilę przed rajskim! Tymczasem okazała się dwulicowa, ponieważ zapewniała mnie do samego końca, że mogę jej ufać.

Dziękuje za piękną przygodę i za świetne wspomnienia, które zostaną ze mną do końca życia.😉 - napisał w najnowszym poście na Instagramie Michał.

Co na swoje usprawiedliwienie ma Nana? Podczas Rajskiego Rozdania uczestniczka stwierdziła, że ma zamiar kierować się sercem i dać Łukaszowi kolejną szansę, choć wcześniej twierdziła, że robiąc to, sama strzeliłaby sobie w twarz!

Cały dzień zapewniałam Mike'a, że wybieram jego, ale byłam też niepewna cały czas, bo myślałam, że Łukasz do mnie nie podejdzie - wyznała przed kamerami.

Wygląda jednak na to, że Michał i Nana wciąż nie wytłumaczyli sobie tego, co zadziało się na rajskim Zanzibarze, bo na post uczestnika, dziewczyna zareagowała w mocny sposób i zdecydowanie była zaskoczona tym, co o niej napisał!

A na imprezkach świetnie się ze mną bawisz😌 Kto tu jest dwulicowy - odpowiedziała w komentarzu.

Co dzieje się pomiędzy uczestnikami czwartej edycji "Hotelu Paradise"? Wpis Michała w mediach społecznościowych rozpętał prawdziwą burzę!

Fragment programu "Hotel Paradise 4"

Uczestnicy "Hotelu Paradise" ostro komentują decyzję Nany i odejście Michała!

Uczestnicy czwartej edycji "Hotelu Paradise" po ostatnich wydarzeniach w programie zdecydowanie są podzieleni. Jak się okazuje, gdyby Michał postanowił stanąć za Ingą, to nie on, a Przemek zakończyłby swoją przygodę na Zanzibarze. Co więcej, zachowanie Nany ostro ocenił także... Janek!

- TY GŁUPOLU! Z CICHĄ NADZIEJĄ CZEKAŁAM NA CIEBIE!!!!!!!!! 😢😢😢😢😢😢😢 - skomentowała Inga. - Szkoda byku. Bez Ciebie będzie smutno - stwierdził Miłosz. - Dramat… przysięganie i dawanie słowa w hotelu to jak powiedział Darek szpinak po spuszczeniu wody...

Trzymaj się Brachu walczyliśmy razem❤️ - stwierdził Janek.

Jak się okazuje, to co dzieje się w "Hotelu Paradise", śledzą również uczestnicy poprzedniej edycji show. To już nie pierwszy raz, kiedy ulubieńcy widzów mocno komentują zachowanie swoich następców...

- Trzeba mieć wyczucie komu można zaufać. Po waszych dialogach widać jak peszyła się okłamując w żywe oczy. Niestety bardzo zle trafiłeś. Nie dość ze sobie „strzeliła w kolano” to jest z facetem który ją obrzydza 🤣 - stwierdził Krzysztof z "Hotelu Paradise 3". - 😢😢😢 - skomentowała krótko Luiza.

Zachowanie Nany nie spodobało się również widzom, którzy stwierdzili, że mydliła Michałowi oczy i zachowała się wobec uczestnika wręcz tragicznie. Nie zabrakło jednak tych, którzy postanowili stanąć po stronie dziewczyny!

Natalia, która niedawno sama pożegnała się z "Hotelem Paradise 4" także skomentowała mocny wpis swojego kolegi z programu.

Nie przesadzasz troszkę Majk?🧐

Póki co Michał nie odpowiedział na komentarz Natalii i wygląda na to, że niektórzy z uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise mają sobie wiele do wyjaśnienia. Sądzicie, że Nana dokonała słusznego wyboru? Co do jednego widzowie kontrowersyjnego show są zgodni - ich zdaniem Mike opuścił rajski Zanzibar w wielkim stylu, a jego wzruszenie pod koniec odcinka zdecydowanie poruszyło fanów programu.

- Klasa 💪❤️ - Chłopaku płacz jeśli masz potrzebę, nie tłumimy emocji❤️Michał mega pozytywna osoba i super się was chłopaki ogląda a mam na myśli Mateusza, Janka, Miłosza👍👍❤️❤️ - Szkoda że odpadł.... wszedł z klasą... I z klasą odszedł.... - Opuściłeś hotel z klasą!❤️ - czytamy w licznych komentarzach.

Jesteście tego samego zdania?