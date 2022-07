"Hotel Paradise 5": Sevag zmienił fryzurę! W takiej wersji jeszcze go nie widzieliście!

Poruszające wyznanie Przemka z "Hotelu Paradise". Uczestnik najnowszej edycji randkowego show rozpłakał się wspominając i opowiadając o zmarłej mamie. Przemek podzielił się z kolegami i widzami swoją wzruszającą historią i nie ukrywał, że nie może się pogodzić z odejściem ukochanej matki. Sprawdźcie, co powiedział Przemek. Zawodnik MMA i wicemistrz Polski w kulturystyce pokazał się w zupełnie innej odsłonie. Uczestnik "Hotelu Paradise" zalał się łzami... Przemek płacze wspominając zmarłą mamę W najnowszym odcinku czwartej edycji "Hotelu Paradise" emocje sięgnęły zenitu. Nowa uczestniczka, Wiktoria zaprosiła na randkę Przemka i Łukasza, jednak Przemek już na samym początku spotkania powiedział jej, że jest mu dobrze w parze z Klaudią i nie zamierza zmieniać swojej partnerki. Wiktoria nie ukrywała rozczarowania ponieważ - jak sama przyznała - idealnie pasowała do Przemka. Po emocjonującym dniu uczestnicy postanowili zoragnizować sobie małą imprezę podczas której świetnie się bawili. Niestety, po jakimś czasie w rozmowach pojawił się bardzo trudny temat. Przemek opowiedział o tęsknocie za zmarłą mamą. Zobacz także: "Hotel Paradise": Kara zaśpiewa piosenkę do 5. edycji show? Odpowiedziała! Brakuje mi mojej mamy, bo chciałbym, żeby widziała, co się dzieje - mówił przed kolegami. Przemek nie potrafił ukryć wzruszenia przed kamerami. Bardzo tęsknie za moją mamą...- mówił zapłakany uczestnik "Hotelu Paradise". (...) Moja mama miała stwardnienie zanikowe boczne. Przez 11 lat patrzyłem jak umiera. Przemek wspomina trudne chwile Przemek nie ukrywa, że ma do siebie ogromny żal za to, jakim był synem. Wyznanie uczestnika "Hotelu Paradise" porusza do łez. Też dużo osób...