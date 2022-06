"Hotel Paradise 5": Sevag podzielił się radosną nowiną. Internauci ruszyli z gratulacjami

Kuba z 5. edycji "Hotelu Paradise" coraz śmielej dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością. Teraz charyzmatyczny blondyn, o którym zrobiło się naprawdę głośno na sprawą "uczuciowego trójkąta" z Oliwią i Dominiką, zaskoczył fanów szczerym wyznaniem i pochwalił się swoim "dzieckiem". "Hotel Paradise 5": Najnowsze nagranie Kuby wprawiło jego fanów w osłupienie. "Moje małe dziecko..." - wyznaje uczestnik W "Hotelu Paradise" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a zbliżający się wielkimi krokami finał sprawia, że nikt nie może już czuć się bezpiecznie. Co więcej, naprawdę gorąco zrobiło się, gdy do "Hotelu Paradise" wróciła Dominika . Charyzmatyczna tancerka po tym, jak dowiedziała się o upojnej nocy Kuby i Oliwii nie szczędziła tej dwójce gorzkich słów krytyki, z czego później tłumaczyła się na swoim Instagramie. Także Oliwia zdecydowała odnieść się do spięcia z Dominiką . W jej ślady poszedł również Kuba, który postanowił zapewnić fanów, że kolejne odcinki "Hotelu Paradise" będą tylko lepsze. - Jakbym mógł cofnąć czas, to na pewno sprecyzowałbym się bardziej - wyznał Kuba nawiązując do swojego dylematu pomiędzy wyborem Dominiki, a Oliwii. Jednak to nie te słowa najbardziej zelektryzowały internautów. Okazało się, że Kuba podzielił się w sieci radosną nowiną wyznając, że założył własną markę odzieżową. - Jestem podekscytowany i nawet się zestresowałem z tego powodu, bo to jest coś mojego. Coś, na co bardzo długo czekałem i pracowałem. Takie moje małe dziecko, więc cieszę, że to już ten moment i jestem podekscytowany po prostu - wyznał na InstaStories. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Dominika...