"Hotel Paradise 5": Marika jest w związku z Grzegorzem? Jest komentarz

Nic tak nie cieszyło od dawna w "Hotelu Paradise" jak powrót Grzegorza do programu. Najbardziej zadowolona była Marika, która miała nadzieję, na relację z uczestnikiem. Oboje mieli świetny kontakt, jednak szybko zdali sobie sprawę, że między nimi możliwa jest tylko przyjaźń. Wystarczył jeden mały spisek za plecami Mariki, by zakończyć przyjaźń z Grzegorzem po programie. Teraz Marika zabrała głos w sprawie "obietnicy na mały palec" Oliwii i Grzegorza. Zdradziła ich tajemnicę? Marika komentuje "obietnicę na mały palec" Oliwii i Grzegorza Życie mieszkańców "Hotelu Paradise" jest nieprzewidywalne. W szczególności na krótko przed finałem, gdzie zmiany w programie następują bardzo szybko. Nerwowa atmosfera w programie sprawia, że uczestnicy coraz bardziej przestają sobie ufać i zaczynają knuć za swoimi plecami. Dobrze przekonała się o tym Marika, która poczuła zdradę ze strony swojego przyjaciela i partnera - Grzegorza. Po długo oczekiwanym powrocie Grzegorza do "Hotelu Paradise" dla Mariki pojawiła się nadzieja na stworzenie relacji, której nie udało się zbudować na początku programu. Uczestnicy z podobną energią sprawiali wrażenie idealnie dobranych. Pomimo na pozór silnej pary. Grzegorz za plecami Mariki zawiązał pakt na "mały palec" z... Oliwią. Fani pytają Marikę wprost o tę sytuację zobaczcie co odpowiedziała! - O co chodziło z obietnicą na mały palec Oliwii i Grzesia? Źle to wyglądało - pytają na Instagramie fani. - To nie był mój palec z jednej czy z drugiej strony więc nie wiem co to były za obietnice - zaczęła Marika. Uczestniczka przyznała, że kiedy zobaczyła tę sytuacje w telewizji czuła się oszukana szczególnie przez Grzegorza... Tuż przed jednym z "Rajskich Rozdań" nawet Oliwia...