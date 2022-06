"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin dzielą się nowiną: "Tego potrzebowałem"

Kara i Marcin bez wątpienia byli jedną z najbardziej emocjonujących par trzeciej edycji "Hotelu Paradise" . Ta dwójka dostarczyła widzom - a także pozostałym uczestnikom - prawdziwych wrażeń i choć, ze względu na wcześniejszą zażyłość Marcina z Nathalią, początkowo miała więcej wrogów niż sprzymierzeńców, dziś już nikt nie ma wątpliwości co do ich uczuć. Co więcej, związek Kary i Marcina przybiera na powadze! Para dopiero co przeprowadziła się do Warszawy , a już planuje postawić kolejny wspólny krok. Fani tej dwójki z pewnością będą zachwyceni! Kara i Marcin z "Hotelu Paradise 3" planują wspólną przyszłość U uczestników trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nie przestaje się dziać. Dopiero co głośnym echem odbiło się rozstanie Bibi i Simona , które Kara postanowiła skomentować w dość mocnych słowach , a już napływają kolejne wieści - tym razem jednak bardziej pozytywne. Kara i Marcin, którzy właśnie przeprowadzili się do wspólnego mieszkania w Warszawie, już snują kolejne, poważne plany na przyszłość. Choć z początku wielu wątpiło w prawdziwość ich uczuć, Kara i Marcin okazali się być sobie pisani i dziś mogą pochwalić się sporym gronem fanów. Kontrowersyjni uczestnicy "Hotelu Paradise 3" nie zwalniają tempa i mają zamiar wykorzystać swoje pięć minut. Jak przyznał sam Marcin, przeprowadzka do Warszawy ma być dla niego możliwością powrotu do modelingu, jednak jego plany na przyszłość dotyczą również Kary. W rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl para zdradziła coś, co na pewno zaciekawi ich fanów! Chcemy stworzyć jakąś piosenkę wspólną. (...) Chcemy iść w tym kierunku, żeby razem pracować. YouTube i zlecenia modelingowe wspólne to jest...