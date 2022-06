"Hotel Paradise 5": Dominika gorzko o Oliwii! "Jej zachowanie jest poniżej normy"

Wszystko wskazuje na to, że Dominika nadal ma żal do Oliwii po "Hotelu Paradise". Uczestniczka w mocnych słowach skrytykowała koleżankę z programu. O co poszło tym razem?

Dominika i Oliwia rozstały się z "Hotelem Paradise" w nieprzyjaznej atmosferze. Obie uczestniczki miały do siebie żal za to co wydarzyło się w programie. Fani, którzy obserwowali ich znajomość od początku programu mieli jednak nadzieję na ich rozejm. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to obecnie niemożliwe. Dominika ostro odniosła się do Oliwii w swojej ostatniej relacji na Instagramie.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay chwali się radosną nowiną. "Nowy członek rodziny"

"Hotel Paradise 5": Dominika o chłodnych stosunkach z Oliwią

"Hotel Paradise" oprócz szczęśliwych związków i wielkich przyjaźni wygenerował także wiele konfliktów wśród uczestników ostatniej edycji. Niektórzy z nich od razu postanowili zapomnieć o zgrzytach, które pojawiły się w show, inni wciąż trzymają w sobie głęboki żal. Kuba wyprawił ostatnio urodziny, na których pojawiło się tylko trzech uczestników "Hotelu Paradise". Tak mała liczba przyjaciół z programu na przyjęciu zaskoczyła fanów. Niektórzy uczestnicy zwyczajnie nie mogli pojawić się na imprezie przez swoje obowiązki, inni... nie dostali zaproszenia. Nawet Marika, która miała dobre relacje z Kubą w "Hotelu Paradise" nie została zaproszona na jego urodziny. Partnerka Kuby - Oliwia także miała w programie pewne zgrzyty, szczególnie z jedną uczestniczką. Okazuje się, że Dominika wciąż nie kryje do niej żalu za to co wydarzyło się w programie. Na swoim Instagramie odpowiedziała fanom na pytanie o jej relacje z Oliwią.

-W wywiadzie powiedziałaś, że mogłabyś porozmawiać z Oliwką. Rozmawiałyście? - zapytali na Instagramie fani.

Dominika, przyznała, że tuż po emisji "Hotelu Paradise" chciała porozmawiać z Oliwią. Miała o niej nawet lepsze zdanie niż w programie. Wszystko jednak się zmieniło i obecnie nic nie wskazuje na poprawę ich relacji...

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Marika jest w związku z Grzegorzem? Jest komentarz

-Tak. Tak powiedziałam od razu po zakończeniu emisji w telewizji. Na dzień dzisiejszy, cofam to co mówiłam na tamten moment. Uważałam ją za dojrzałą kobietę na dzień dzisiejszy uważam, że jej zachowanie jest poniżej jakiejkolwiek normy. Ja na jej temat i na to co robi się nie wypowiadam, więc też sobie nie życzę, aby ta osoba wypowiadała się o mnie - wyznała Dominika.

Z wypowiedzi Dominiki wynika, że uczestniczka nie zamierza zmienić swojego podejścia do koleżanki z programu, która obecnie jest w szczęśliwej relacji z Kubą.

Instagram/domi_hotelparadise5official

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper już nie jest brunetem. Ale metamorfoza. Zrobił to dla Laury?

W serii Q&A na swoim Instagramie fani zapytali uczestniczkę o to. czy w najbliższym czasie dojdzie do spotkania wszystkich uczestników "Hotelu Paradise". Dominika, zdradziła, że według niej jest to obecnie niemożliwe.

-Czy w najbliższym czasie widzicie się z całą ekipą? - zapytali fani. -Nie, i myślę, że całym składem już się raczej nie zobaczymy :) - odpowiedziała Dominika.

Instagram/domi_hotelparadise5official

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Czy Karolina i Miłosz są razem? Te zdjęcia dają do myślenia

Wszystko wskazuje na to, że Dominika nie zamierza pogodzić się z Oliwią. To samo może się niestety wydarzyć także w przypadku innych uczestników "Hotelu Paradise". Chcielibyście znów zobaczyć wszystkich razem?