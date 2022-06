Ostatnia "Pandora" w "Hotelu Paradise" odmieniła losy jednej z do tej pory najsilniejszych par. Wiktoria przekonała się, że nie może w 100% ufać Kasprowi, a fakt, że była o niego mocno zazdrosna okazał się nie być bezpodstawny. Kasper podczas anonimowych pytań jasno przyznał, że "ciągnie go do Karoliny", a ona mimo tego, że chwilę wcześniej przyznała, że jest dla niej tylko kolegą, szybko zaczęła zmieniać zdanie. Rozłam w parze Wiktorii i Kaspra przypieczętowało "rajskie rozdanie", podczas którego Kasper oficjalnie zamienił Wiktorię na Karolinę. Uczestniczka skomentowała jego zachowanie. "Hotel Paradise 5": Wiktoria gorzko o Kasprze Kasper był pierwszym wyborem Wiktorii w "Hotelu Paradise". Gdy dołączyła do ekipy zadecydowała, że to właśnie z nim chciałaby stworzyć parę, a immunitet, który otrzymała na wstępie tylko jej to ułatwił. Bardzo szybko okazało się jednak, że zaborczość i zazdrość ze strony Wiktorii przytłaczają Kaspra, który powiedział partnerce wprost, że nie jest w stanie sprostać jej oczekiwaniom i chyba najwyższa pora na zakończenie tej relacji. Problemy zaczęły się już podczas "Pandory", podczas której Kasper przyznał wprost, że "ciągnie go do Karoliny". Z jego strony była to zwykła szczerość, jednak Wiktorii trudno było udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy miała świadomość, że nie jest jedyną dziewczyną, o której właśnie myśli Kasper. Jego niezdecydowanie zawiodło ją, a gdy podczas "rajskiego rozdania" stało się jasne, że Kasper rezygnuje z niej na dobre, nawet nie kryła żalu. Na Instagramie "Hotelu Paradise" pojawiła się relacja nagrana przez Wiktorię tuż po zakończeniu "puszki Pandory". Wczoraj była Pandora i pytania mnie trochę zawiodły, bo już...