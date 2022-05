"Hotel Paradise 5": Fani zniesmaczeni powrotem Klaudii: "Jedyne co wniosła to walizka pełna sukienek"

Klaudia wróciła do "Hotelu Paradise 5i jest zadowolona z nowej szansy, którą dostała od losu. Zamierza zrobić wszystko, by znaleźć się w finałowym tygodniu 5. sezonu. Fani jednak nie podzielają jej entuzjazmu i nieustannie zastanawiają się - po co została przywrócona? Po ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" widzowie nie szczędzą krytyki nie tylko Klaudii, ale także produkcji, która według nich przesadza z powrotami starych uczestników.

"Hotel Paradise 5": Klaudia w ogniu krytyki

Klaudia wróciła do "Hotelu Paradise" i zamierza zrobić wszystko by utrzymać się w nim jak najdłużej. Przed uczestnikami ostatnie "Rajskie Rozdanie", jednak zanim do niego dojdzie, program będzie musiała opuścić jedna osoba. Czy Klaudii uda się przetrwać do wieczoru eliminacyjnego? Ma taką nadzieję, tymczasem w sieci podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat powrotu do "Hotelu Paradise":

Wracam do naszego Hotelixa! Kto się spodziewał takiego obrotu spraw?🤩 [...] Uczestnicy swoimi emocjami dnia poprzedniego chyba wyczuli, że największa płaczka wielkimi koronkami się do nich zbliża 😂😭 Strasznie się cieszę, że znów mogę postawić swoje kroki za bramą Hotelu Paradise!🦋 Każdy dzień tutaj to masa cudownych wspomnień na całe życie!

Finał tuż tuż, a co wydarzy się teraz po moim powrocie? To czas pokaże🤪

Internauci jednak nie podzielają entuzjazmu Klaudii i uważają, że jej powrót do Hotelu Paradise nie był konieczny.

- Boże... Po co ? Jeszcze przed prawie samym końcem sezonu 🥴

- Szkoda że akurat Ona...

- Ten powrót kompletnie bez sensu🤦‍♀️

- Co za porażka ten powrót

- Nie ma gdzie mieszkać czy jak 😂 - pisali w sieci.

"Hotel Paradise 5": Fani nie mają litości dla Klaudii: "Będzie miała szanse wynosić swoje outfity"

W komentarzach nie zabrakło także uszczypliwych komentarzy, nawiązujących stylizacji Klaudii w "Hotelu Paradise". Na samym początku 5. edycji uczestniczka zaznaczyła, że zapewne będzie "najlepiej ubraną uczestniczką w hotelu". Widzowie doskonale pamiętają również moment, w którym żegnając się z programem rozpaczała, że nie będzie mogła zaprezentować wszystkich stylizacji, które wzięła ze sobą:

- Serio, Klaudia!? Przecież jedyne co ona wniosła do hotelu to walizka pełna sukienek, których nie zdążyła założyć przed odpadnięciem. 😅

- Chociaż teraz będzie miała szanse wynosić swoje outfity 😂😂

- Wróciła, bo jeszcze nie zdążyła wszystkich sukienek założyć 😂

Widzowie "Hotelu Paradise" wypomnieli również Klaudii jej częsty płacz w programie:

- Jeszcze pewnie w tym odcinku płakać będzie

- Dawno w HP nikt nie płakał! 😂

- Co za porażka, najgorsza uczestniczka powróciła, zaleje hotel łzami

Jednak nie tylko Klaudia dała się ponieść emocjom w trakcie 5. edycji. W "Hotelu Paradise 5" łzy często gościły na ekranie. Ostatnio w "Hotelu Paradise" Kuba popłakał się przez Wiktorię, a Dominika i Eliza naśmiewały się z płaczu Kuby, co również nie spodobało się widzom. W "Hotelu Paradise" łzami zalała się także Karolina, kiedy jej starania nie zostały docenione przez Kaspra, a to tylko kilka sytuacji, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich odcinków.