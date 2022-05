"Hotel Paradise 5": Kuba popłakał się przez Wiktorię. "Co to było za zachowanie?!"

Do kolejnego "rajskiego rozdania" jeszcze trochę czasu, jednak to nie oznacza, że uczestników "Hotelu Paradise" nie czekają roszady. Dotychczasowa singielka Wiktoria otrzymała możliwość sparowania się z jednym z panów, który wyraził chęć stworzenia z nią relacji. Tym sposobem zajęła miejsce Marii u boku Kuby. Ta sytuacja zdecydowanie nie spodobała się Marii, która nawet nie próbowała opanować emocji. Po mocnej wymianie zdań przy stole, Wiktoria nie wytrzymała: Dla mnie to już jest agresja emocjonalna Frustracja złapała także Kubę, ponieważ bardzo szybko zdał sobie sprawę, że wybór Wiktorii wcale nie czyni go bezpiecznym podczas "rajskiego rozdania", a Maria jako nowa singielka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa... To, co zrobi skończy się łzami Wiktorii? Zobacz także: "Hotel Paradise": Kogo Wiktoria posłała do domu? "Podstępna żmija jadowita!" "Hotel Paradise": Maria atakuje Wiktorię Po ostatniej randce, którą Wiktoria spędziła niemal ze wszystkimi uczestnikami " Hotelu Paradise" przyszedł czas na ostateczną decyzję. Okazało się, że była ona zależna od woli chłopaków. Wiktoria mogła wybierać partnera tylko spośród tych osób, które zdeklarowały, że chciałby z nią tworzyć parę. Taką deklarację złożył jedynie Kuba i to właśnie on połączył się z Wiktorią, a Maria została bez pary i musiała wyprowadzić się do singielni. Swojego niezadowolenia nawet nie próbowała ukrywać. Patrząc na radość Kuby z nowej partnerki i odnosząc się do jego słów, że "widzi w niej potencjał" podsumowała: - Szkoda, że przed chwilą mówiłeś, że jesteś pewien swojej pary. - Coś źle zinterpretowałaś, dzisiaj na pewno ci tego nie...