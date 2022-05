Sara Jezuit okazała się być wielką zwyciężczynią "Hotelu Paradise 4". Decyzją pozostałych uczestników to właśnie ona i Michał Adamczak stanęli na ścieżce lojalności. Sara zdecydowała, że bierze całą nagrodę główną dla siebie i rozbiła złotą kulę na polu z 90 tysiącami złotych! Co na to Mike? Uczestnik nie ukrywał zmieszania. Był w szoku, że Sara mimo zapewnień, że nie rozbije kuli jednak to zrobiła. Przyjaźń jest dla mnie bardzo ważna i myślę, że jeśli jest prawdziwa to przetrwa taką próbę - powiedziała tuż po rozbiciu kuli. Do jej rąk trafia 90 tysięcy złotych. Co Sara z "Hotelu Paradise 4" zrobi z wygraną? Wiemy, jakie ma plany! Sara Jezuit wygrała "Hotel Paradise 4". Co zrobi z nagrodą? Czy rozbicie kuli przez Sarę w finale "Hotelu Paradise 4" jest małą zemstą na Michale za to, że pozbył się z programu Przemka? Gdy Łuki i Michał otrzymali kolejną szansę powrotu do programu tuż przed finałowym tygodniem, musieli zdecydować, kogo wymeldują z "Hotelu Paradise". Decyzja padła na Przemka. Tego nie spodziewał się nikt, a szczególnie emocjonalnie zareagowała Sara, która zaczęła tworzyć z nim coś więcej niż tylko programową parę. Fakt, że to Michał przyczynił się do eliminacji Przemka nie był tajemnicą, jednak Sara podczas ostatniej "Pandory" dała wszystkim do zrozumienia, że nie ma tego Mike'owi za złe. Wygląda na to, że jej zachowanie w wielkim finale może być gorzką nauczką dla Michała, za to, że rozdzielił ją z ukochanym. Gdy wraz z Michałem stanęła na ścieżce lojalności "Hotelu Paradise" zdecydowała się rozbić złota kulę na polu z kwotą 90 tysięcy złotych, co oznacza, że taką kwotę zgarnia tylko dla siebie. Zobacz także: "Hotel Paradise": Jak Pan Lektor,...