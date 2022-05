"Hotel Paradise 5": Dominika i Eliza naśmiewały się z płaczu Kuby. Ostro odpowiedział

Kuba, który popłakał się ostatnio w "Hotelu Paradise" do czasu emisji odcinka nie był świadomy, że Dominika i Eliza naśmiewały się niego. Teraz uczestnik wymownie skomentował sytuację.

Napięcie spowodowane zbliżającym się finałem wzbudza w uczestnikach wiele skrajnych emocji. Na pozór silny i beztroski Kuba pokazał swoje wrażliwe oblicze. Uczestnik popłakał się podczas wspólnej imprezy i wywołał tym niemałe zamieszanie. Większość mieszkańców "Hotelu Paradise" podzieliło emocje kolegi z programu, jednak u Dominiki i Elizy łzy Kuby wywołały odwrotną reakcję - śmiech.

"Hotel Paradise 5": Dominika i Eliza naśmiewa się z płaczu Kuby

Emocje, które towarzyszą uczestnikom od początku programu nasilają się w związku z nadchodzącym finałem. Teraz każdy mieszkaniec "Hotelu Paradise" może być zagrożony. Niektórzy uczestnicy na wzrastające napięcie reagują złością, inni płaczem. Ku zdziwieniu wszystkich najbardziej wrażliwy okazał się być Kuba, który po kłótni z Wiktorią z "Hotelu Paradise" rozpłakał się. Impreza zakrapiana alkoholem pogłębiła tylko skrywane emocje u wszystkich uczestników, którzy także uronili łzy pocieszając Kubę. Pośród wszystkich wrażliwców w "Hotelu Paradise" znalazły się dwie twarde uczestniczki. Dominika i Eliza wyraźnie nieporuszone łzami kolegi zaczęły naśmiewać się z niego w kuchni. Po wyemitowanej scenie fani zapytali Kubę, czy był tego świadomy.

- Czy wiedziałeś, że Dominika z Elizą tak gadały o Tobie, gdy płakałeś?- zapytali fani na Instagramie.

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Ku zdziwieniu wszystkich Kuba wyznał, że nie wiedział o zaistniałej sytuacji. Skomentował też krótko swoje odczucia wobec uczestniczek.

- Nie wiedziałem, jak widać można się pomylić co do niektórych - odpowiedział wymownie.

Instagram/kubi_hotelparadise5_official

Podczas całej sytuacji razem z Elizą i Dominiką w kuchni siedziała także Wiktoria. To właśnie przez nią Kuba popłakał się przy wszystkich. W tamtej chwili uczestniczka była wyraźnie zła na Kubę, mimo to nie krytykowała przyjaciela za jego reakcję tak, jak zrobiły to Dominika i Eliza.

- Bo w telewizji to będzie: Boże jaki on jest kochany, on ma łzy! - naśmiewała się Dominika z byłego partnera.

Do szyderczego dialogu dołączyła Eliza mówiąc:

- Nie płacz mordo! Przecież ty jesteś taki wrażliwy... - dodała Eliza.

Player.pl/Hotel Paradise

"Hotel Paradise 5": Wiktoria tłumaczy kłótnię z Kubą

Sytuacja, która miała miejsce w "Hotelu Paradise" była spowodowana potyczką Wiktorii i Kuby. Uczestnicy przyjaźnią się ze sobą od początku programu. Do tej pory nie było między nimi konfliktów. Wiktoria i Kuba wspierają się nawzajem podczas pobytu w "Hotelu Paradise". Jak na prawdziwych przyjaciół przystało, są także bardzo blisko siebie i okazują sobie uczucia. Uczestniczka wyznała, że powodem ich awantury był... alkohol, a raczej jego za duża ilość.

- Te pretensje do Kubixa były pod wpływem alkoholu. Nawet nie pamiętam tego z rana tak samo jak Kuba. Przeprosiłam go na drugi dzień za to, bo nie wiedziałam, że dlatego tak płakał. Kto nie palnął czegoś głupiego po pijaku - wytłumaczyła Wiktoria.

Wiktoria zapobiegła także wszelkim plotkom na temat tego, że może łączyć ją coś z Kubą.

- Dodatkowo dodam, że nie podobał mi się Kuba i nie chciałam i nie chciałam go odbić Oliwce. [...] Z Kubą przyjaźniliśmy i gdybym chciała chciała go odbić Oliwce to nie dałabym jej czerwonej róży, żeby została w hotelu i wybrałabym Kubę, kiedy wrzucił mi serduszko na plaży, żeby stworzyć z nim parę... - wyznała Wiktoria.

Instagram/kubi_hotelparadise5_official

Jak widać sytuacja pomiędzy uczestnikami "Hotelu Paradise" nie była tak napięta, jak mogła wydawać się widzom. Uczestnicy przeprosili się po kłótni i szybko zapomnieli o sytuacji. Wygląda na to, że dużo gorzej jest obecnie z zaufaniem Kuby do jego byłej partnerki Dominiki, do której uczestnik wyraźnie się zraził po emisji odcinka. Myślicie, że Dominika jest wciąż zła na Kubę, że na tamten moment wybrał Oliwię? A może to były tylko niewinne żarty?

