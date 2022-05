"Hotel Paradise 5": Jay tłumaczy zachowanie Elizy. "Nasza spina nie była największą tej nocy"

Eliza mocno oberwała od widzów "Hotelu Paradise" za swoją reakcję na wybór Jay'a, który głosował by Karolina opuściła program. "To nie jest zdrowa relacja ze strony Elizy" - martwią się fani.

Karolina opuściła "Hotel Paradise". Wśród uczestników, którzy głosowali za odejściem koleżanki znalazł się Jay, który nie mógł darować sobie tego wyboru. Sytuację pogorszyła tylko Eliza, która potępiła partnera za odmienną od niej decyzję. Fani szybko wytknęli Elizie brak wsparcia dla ulubionego uczestnika i dosłownie zmiażdżyli ją w komentarzach. Lojalny wobec partnerki Jay stanął w jej obronie. Zobaczcie co napisał!

"Hotel Paradise 5": Jay tłumaczy reakcję Elizy po eliminacji Karoliny

Ostatnia ceremonia eliminacyjna była trudna dla wszystkich mieszkańców "Hotelu Paradise", ale to Jay zdecydowanie najgorzej przeżył ponowne usunięcie Karoliny z programu. To między innymi przez niego uczestniczka musiała pożegnać się z programem. Wyraźnie przygnębiony ulubieniec widzów szukał wsparcia wśród przyjaciół. Pocieszył go nawet Kasper, który sam głosował by Karolina została w show. Na wsparcie nie mógł jednak liczyć u swojej partnerki. Eliza z "Hotelu Paradise" w gorzkich słowach skrytykowała Jay'a za jego wybór. Po jej długim wywodzie, w którym zarzuciła partnerowi nieszczerość, wrażliwy uczestnik zamknął się w sobie do końca wieczoru. Teraz postanowił wytłumaczyć zachowanie swojej partnerki na Instagramie.

- Jeśli chodzi o reakcję Elizy na mój wybór: Piękne 45 minut całego dnia, w którym nasze najpiękniejsze momenty są pokazane. PS: Nasza spina nie była największą spiną tej nocy - napisał Jay.

Uczestnik stanął w obronie swojej partnerki, jednak niewiele wyjaśnił. Zasugerował jedynie, że pomiędzy innymi uczestnikami także doszło do spięć tej nocy. Czyżby chodziło o sytuację, w której Kuba z "Hotelu Paradise" zalał się łzami przez Wiktorię? Dla fanów show nie miało to jednak znaczenia. Zachowanie Elizy w stosunku do Jay'a oburzyło ich tak bardzo, że dali upust swojej złości w komentarzach pod postem "Hotelu Paradise" na Instagramie.

"Hotel Paradise 5": Widzowie ostro krytykują zachowanie Elizy wobec Jay'a

Internauci nie przebierali w mocnych słowach w kierunku Elizy. Wyrazili nawet swoją obawę co do przyszłości tych dwojga...

-To nie jest zdrowa relacja ze strony Elizy, serce mi się łamie jak go krzywdzisz. Mam nadzieje że kiedyś zrozumiesz… -On jest jedyny szczery facet tam tylko się dziwię że ta żmija nim manipuluje 🤔🙈 -Strasznie toksyczna jest -Ale mu ryje banie 😮😮 -Elizka podstępna żmija, relacja Kuby i Oliwii jest dla niej największym zagrożeniem w finale więc robi wszystko by ich wyrzucić - pisali rozgoryczeni fani.

Reakcja Elizy zdecydowanie nie przypadła do gustu fanom. Pośród wielu komentarzy krytykujących zachowanie uczestniczki znalazły się także takie, które poparły reakcję Elizy.

- Byłam zdziwiona ze tak zagłosował 😢😢 Karola była blisko z Jay'em - Jay głosował żeby Karolina odpadła?!😮 Przecież tak się z nią przyjaźnił... A kreuje się na takiego Świętego 🤪 - I tym razem Eliza dobrze Ci powiedziała. Zachowałeś się fałszywie - Eliza ma rację - bronili uczestniczki w komentarzach.

Jay miał rację pisząc w oświadczeniu, że to co widzimy w ekranach telewizorów to tylko moment z całego dnia w "Hotelu Paradise". Eliza to dziewczyna z temperamentem, który Jay nie raz miał okazję poznać w programie. Poza sprzeczkami pomiędzy partnerami jest wiele czułości. Myślicie, że Eliza przesadziła?

