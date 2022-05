"Hotel Paradise 5": O co chodziło z obietnicą Grzegorza i Oliwii? Marika komentuje!

Internauci są zszokowani decyzją Krystiana podczas ostatniego "rajskiego rozdania" w " Hotelu Paradise ". Za uczestnikiem stanęły Hania i Sonia. Mimo wcześniejszej deklaracji, że podczas wyborów poprze Hanię... wybrał Sonię. Krystian wytłumaczył, że nie mógłby sobie spojrzeć w twarz, gdyby pozwolił Soni odejść. Do tej pory uczestniczka nie ukrywała swojej niechęci do Krystiana i bycie z nim w parze było dla niej ciężkie. Czy teraz, gdy dostała od niego taką szansę będzie potrafiła docenić jego starania? Internauci są sceptyczni. Zobacz także: Hotel Paradise 2. Kto odpadł w "Rajskim rozdaniu"? Pożegnaliśmy aż dwie osoby "Hotel Paradise 2": Internauci krytykują wybór Krystiana podczas "rajskiego rozdania" Za nami jedno z najbardziej nieprzewidywalnych rajskich rozdań w drugiej edycji "Hotelu Paradise". Po tym jak Dominika i Artur wygrali sprawnościową konkurencję mieli możliwość zdecydowania, która z osób pożegna się z programem. Decyzją pary swoje walizki musiał spakować Bartek. Tym samym tajny spisek jego oraz Soni o tym, że wybiorą się podczas rajskiego rozdania nie miał racji bytu. Podczas wczorajszego rozdania uczestniczka nie potrafiła opanować łez i musiała podejść do Krystiana, którego tak dosadnie nie doceniała. Uczestnik musiał wybierać pomiędzy Sonią a Hanią. Kilka godzin wcześniej to właśnie Hani obiecał, że założy z nią sojusz. Jednak stając przed wyborem wybrał Sonię. Jak to możliwe, skoro podczas "puszki pandory" przyznał, że ze względu na swoje zachowanie sprawiła, że to właśnie ją lubi najmniej? Serce mówi jedno, no ale niestety... przepraszam, ale jeszcze się ze mną pomęczysz. Przepraszam, ale ja po prostu nie mogę tak. Ja bym wolał odpaść ale żeby być z nią chociaż trzy dni...