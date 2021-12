"Hotel Paradise 4" Kejti i Łukasz są w związku na pokaz? Ciekawe wyznanie uczestniczki 

Kejti i Łukasz zaskoczyli fanów informacją, że są w związku! Piękna uczestniczka, którą widzowie mogli poznać zaledwie przez kilka odcinków, z wielkim zaangażowaniem opowiada o swojej relacji. Fani zasypali uczestników pytaniami, by dowiedzieć się, jak wyglądała historia ich miłości. Kejti ujawniła, że między nią a Łukaszem uczucie nie pojawiło się od razu, a także co sprawiło, że zakochała się w koledze z programu.

"Hotel Paradise 4" Kejti i Łukasz o swoim związku: "Po prostu coś zaiskrzyło"

Kejti i Łukasz spotkali się w programie w mało sprzyjających okolicznościach. Piękna uczestniczka doszła do programu, gdy większość par była już bardzo mocna i niemal nie do rozbicia. Pech chciał, że wraz z wejściem nowego uczestnika, Łukasza, program opuścił Miłosz. W tym momencie Kejti i Wiktoria zaczęły ostrą rywalizację o względy Łukasza, który na rajskim rozdaniu miał wysłać jedną z nich do domu. Uczestnik nie wyczuł, że to właśnie z Kejti w przyszłości połączy go uczucie i wybrał Wiktorię, odsyłając Kasię do domu. Jak się jednak okazało, ta gra nie wpłynęła na ich relację i wkrótce później narodziło się między nimi uczucie!

-Jak to się w ogóle stało? W hotelu Cię nie wybrał, nie byłaś zła? -Nie, hotel to gra, zabawa. Prawdziwe relacje nawiązują się po programie :) Po prostu, coś zaiskrzyło, kontakt się zdecydowanie polepszył, zaczęliśmy się spotkać i tak wyszło :)

Fanów bardzo zaskoczyło, że Łukasz i Kejti wcale od początku nie byli sobą zainteresowani. Kejti faktycznie przyznała, że wtedy, w "Hotelu Paradise" nie wpadli na to, że może połączyć ich coś więcej. Uczucie narodziło się między nimi dużo później!

-W programie każdy z nas kierował się innymi rzeczami. Nie mieliśmy naprawdę czasu na bliższe poznanie, bo mnie wyrzucił, ale odpokutował - przekonuje Kejti.

Widzowie są też ciekawi, czy Kejti i Łukasz faktycznie są w sobie zakochani. Gdy Kejti po raz pierwszy skomentowała swoje uczucia do Łukasza, zablokowała możliwość dodawania komentarzy, jakby spodziewając się krytyki, która może na nią spaść. Łukasz w końcu mocno podpadł fanom po swoim powrocie do "Hotelu Paradise". Jak się okazuje, wśród pytań internautów także pojawiło się takie przypuszczenie:

-Dużo ludzi sądzi, że twój związek z Łukim jest na pokaz. Co o tym myślisz? -Nigdy żadnej relacji nie miałam na pokaz i mieć nie będę. Nie da się udawać uczuć - zapewniła Kasia.

Kasia i Łukasz zaczęli spotykać się po programie i z biegiem czasu, zaczęło między nimi iskrzyć. Teraz już wiadomo, dlaczego Łukasz tak pozytywnie wypowiadał się o Kejti, po emisji odcinka, w którym ją wyeliminował. Mimo wszystko widzowie nie kryli zaskoczenia. Z 4. edycji "Hotelu Paradise" powstały jedynie dwie pary, Nana i Łukasz oraz Kejti i Łukasz właśnie.

Czym Łukasz zdobył serce Kejti? Uczestniczka przyznała, że cechą, za którą uwielbia Łukasza, jest to, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Internauci zamiast pytań wysyłali do Kejti mnóstwo gratulacji, ich zdaniem Kejti i Łukasz, dwa mocne charaktery to idealny materiał na udany związek.

Też tak myślicie?